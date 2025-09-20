Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Megosztás itt:

A darab a Hunyadi család hatalmi harcait követi nyomon a nándorfehérvári csatától egészen Mátyás királlyá választásának drámai pillanataiig. A premier előtt két telt házas nyilvános főpróbát is tartottak, melyek során a Lázár Ervin program keretében mintegy 3500 általános iskolás gyermek láthatta a történelmi musicalt.

A főbb szerepekben Ember Márk (Hunyadi Mátyás), Veréb Tamás (V. László), Feke Pál (Garai László), Kovács Gyopár (Garai Anna), Brasch Bence (Hunyadi László), Trokán Nóra (Zófia) és Auksz Éva (Szilágyi Erzsébet) brillíroztak. A kiemelkedő alakításokat és a látványos produkciót a több mint 1800 fős közönség állótapssal köszönte meg. Az Erkel Színház ezzel a bemutatóval hivatalosan is a musicalek otthonává vált.