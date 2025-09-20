Keresés

Kultúra

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

2025. szeptember 20., szombat 20:30 | Hír TV

Hatalmas sikerrel debütált a musicalszínházként megújult Erkel Színház. A grandiózus történelmi musical, A Trón, Szente Vajk-Galambos Attila és Juhász Levente alkotópárosának legújabb műve, telt ház előtt hódította meg a közönséget. A Hunyadiak korát feldolgozó darab főszereplői, köztük Ember Márk és Veréb Tamás, álló ovációt kaptak a premieren.

  • Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

A darab a Hunyadi család hatalmi harcait követi nyomon a nándorfehérvári csatától egészen Mátyás királlyá választásának drámai pillanataiig. A premier előtt két telt házas nyilvános főpróbát is tartottak, melyek során a Lázár Ervin program keretében mintegy 3500 általános iskolás gyermek láthatta a történelmi musicalt.

A főbb szerepekben Ember Márk (Hunyadi Mátyás), Veréb Tamás (V. László), Feke Pál (Garai László), Kovács Gyopár (Garai Anna), Brasch Bence (Hunyadi László), Trokán Nóra (Zófia) és Auksz Éva (Szilágyi Erzsébet) brillíroztak. A kiemelkedő alakításokat és a látványos produkciót a több mint 1800 fős közönség állótapssal köszönte meg. Az Erkel Színház ezzel a bemutatóval hivatalosan is a musicalek otthonává vált.

Mi a baj Svédországgal? Elon Musk is beleállt Orbán oldalán: a kommentelők elárulták, miért támadják Magyarországot

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

Budapesten kezdődik a 8. Klasszikus Film Maraton: külföldi és magyar mesterművek a vásznon + videó

Budapesten kezdődik a 8. Klasszikus Film Maraton: külföldi és magyar mesterművek a vásznon + videó

 Kollégánk, Palányi Nóra élőben, az Uránia Nemzeti Filmszínházból jelenti, hogy az esemény elkezdődött. A fesztivál a filmművészet legjavát hozza el a fővárosba, lehetőséget adva a nézőknek, hogy újra felfedezzék a nagy mozis korszakok alkotásait. A program a legendás magyar filmek mellett olyan külföldi klasszikusokat is bemutat, amelyek időtálló értéket képviselnek.
Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

 A színész és rendező olyan klasszikus filmekkel vált világhírűvé, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök vagy az Az elnök emberei, és a Sundance Filmfesztivál megalapításával az amerikai független film egyik legnagyobb támogatója lett.
