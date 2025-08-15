Keresés

2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Kultúra

Elstarolt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása

2025. augusztus 15., péntek 19:58 | HírTV
filmforgatás magyar film Nemzeti Filmintézet Hogyan tudnék élni nélküled?

Megérkezett az első fotó a forgatásról! - Míg az első rész sikere még mindig töretlen és a film mozinézőszáma a határon túliakkal együtt már meghaladta az 1 milliót, a napokban a Balatonnál elkezdődött a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása. Az elmúlt 35 év legnézettebb magyar mozijának folytatásából kiderül, hogyan alakul a hat főszereplő sorsa. Szerelmek, csalódások, humor és dráma, egy esküvő, na meg persze rengeteg Demjén-sláger – vagyis minden adott, hogy a folytatás ismét elrabolja a nézők szívét!

  • Elstarolt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása

2026-ban visszatérnek a mozikba a Kuplung együttes szívtiprói, hogy újra meghódítsák a közönséget. A fő helyszín ismét a Balatonpart, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. A főhősöket talán kissé elsodorta egymástól az élet, de vannak kapcsolatok, melyek kiállják az idő és a távolság próbáját legyen az szerelem, vagy barátság.

Gergő (Ember Márk), Gábor (Marics Peti), Csabi (Kirády Marcell), Eszter (Törőcsik Franciska), Kata (Márkus Luca) és Betti (Kovács Harmat) tehát 2000-ben újra találkoznak. És hogy mi lesz ebből? Szerelem? Szakítás? Búcsú vagy esetleg újbóli egymásra találás? Az biztos, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplői a szerelem és a szeretet nagy kérdéseivel találkozva még mindig ugyanabban a válaszban hisznek.

“Még mi sem tudjuk feldolgozni azt a hatalmas szeretetet, amit a film kiváltott a nézőkből, rengeteg a pozitív visszajelzés, naponta kapunk képeket, videókat a teltházas kertmozikról, és a csitulni nem akaró nézői lelkesedés miatt még a multiplexek is folyamatosan játsszák a Hogyan tudnék élni nélküled?-et. Hatalmas sikerrel futnak a sing along vetítések, ahol nemcsak a hűséges Demjén-rajongók, hanem egy új generáció is betéve fújja a film betétdalait. A szereplőket és engem személyesen is úton-útfélén megállítottak: lesz-e második rész, kiderül-e miként alakul a szerelmesek sorsa. Demjén Ferenc pedig annyi legendás slágerrel ajándékozott meg minket, hogy tulajdonképpen adta magát a folytatás!” – nyilatkozta Kirády Attila, a sikerfilm ötletgazdája és producere.

Az örökzöld Demjén-dalok közül sok más klasszikus mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? és a Legyen ünnep című lírai szerzemény is.

A film zenéjéről ezúttal is Demjén Ferenc csapata - Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője - gondoskodik.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében és Kirády Attila producer irányításával készülő zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában érkezik a hazai mozikba 2026-ban, médiapartnere a TV2 csoport lesz.

Szereplők: Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Márkus Luca, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Trill Beatrix, Brasch Bence, Liptai Claudia, Seres Zoltán, Györgyi Anna, Rohonyi Barnabás és még sokan mások. Operatőr: Marosi Gábor. Koreográfus: Túri Lajos Péter. Díszlettervező: Valcz Gábor. Jelmeztervező: Kemenesi Tünde. Írta: Goda Krisztina és Kormos Anett. Kreatív producer: Goda Krisztina. Producer: Kirády Attila. Rendező: Dyga Zsombor.

Gyártja az IKO Műsorgyártó Magyarország

Forgalmazza az InterCom

Nemzeti Filmintézet

Marketing és Kommunikáció Igazgatóság

 

Kapcsolódó tartalmak

