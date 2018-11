Lajkó Félix a soron következő fellépésén fő hangszerét, a hegedűt fogja megszólaltatni, de a későbbiekben a citera is a kezébe kerülhet, utóbbin azért is kezdett játszani, hogy szélesíthesse repertoárját. Elmondása szerint a hegedűt viszont „sajnos” megtanulni nem lehet, a végtelenségig fokozható. „Egy teljesen szabad valami, semmi fix nincs benne, teljesen olyan, amilyen az én agyam” – fogalmazott. Bár egy turnét követően a kezét lehet, hogy kell pihentetnie egy-két napig, fejben akkor is folyamatosan gyakorol, mondta.

A hegedűművész bevallása szerint zeneszerzés terén egy „kevésbé sűrű” időszakon esett át, most azonban megint napi két-három nótát is tud csinálni, amik „nem is túl rosszak”. A most készülő koncert kapcsán (is) komponáláskor figyelt a zenésztársai hangszereire, de elsősorban az emberek az érdekes számára.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: