Első klubkoncertjére érkezik hazánkba az alt-J

Megosztás itt:

Az alt-J tagjai a leeds-i egyetemen találkoztak, majd két év zenélés után szerződtek le az angol, független Infectious Records kiadóval. Egy évvel később jelent meg bemutatkozó nagylemezük, amelynek sikere valószínűleg mindannyiukat meglepte, és azóta is karrierjük egyik legnagyobb mérföldköveként emlegetik. A rengeteg pozitív kritika mellett a legrangosabb brit zenei elismerést, a Mercury Prize-t is megkapták, amit minden évben a legjobb albumot megjelentető brit vagy ír zenészeknek ítélnek oda. Innen pedig nem volt visszaút: egy szempillantás alatt világszerte a legmenőbb fesztiválok nagyszínpadain találták magukat. Sikerük legfőbb titka az, hogy a 2010-es évek elején tudtak újat mutatni a közönségnek, semmihez sem hasonlítható, éteri alternatív rock dalaikkal, amelyeknek különc ritmusa és szerkezete, illetve a frontember, Joe Newman sajátos énekhangja igazán magával ragadja a hallgatóságot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A hirtelen jött siker rengeteg koncertet eredményezett, így ugyan barátságban, de 2013-ban elváltak újtaik Gwilym Sainsbury basszusgitárossal. Egy évvel később megjelent második lemezük This Is All Yours címmel, és azonnal a brit lemezeladási lista élén landolt, illetve egy Grammy-jelölést is hozott nekik. A folytatás pedig 2017-ben érkezett Relaxer című anyagukkal, amiért újból Mercury Prize-ra jelölték őket. A zenekar mindeközben fáradhatatlanul járta a világot, és az elmúlt évtized egyik legnagyobb hatású brit formációjává nőtte ki magát.

Az alt-J ráadásul közel három év hallgatás után a napokban jelentette meg új dalát, a U&Me-t, ami egy igazán könnyed szerzemény, és amiben saját bevallásuk szerint a szép, nyári napsugarak közt eltöltött jó emlékeket idézik fel. Ez pedig az első ízelítő jövő februárban megjelenő negyedik, The Dream című nagylemezükről.

Az alt-J a hazai közönségnek eddig csak fesztiválon (headlinerként) bizonyított, az egyik legnépszerűbb angol indie-rock banda hipnotikus műsorával 2022. június 28-án kápráztatja el a közönséget a Budapest Parkban.

A jegyértékesítés október 11-én indul!

hirdetés

hirdetés