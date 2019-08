Első Gül Baba kulturális fesztivál lesz szeptemberben

Több mint 300 fideszes polgármesterjelölt már leadta az induláshoz szükséges ajánlások többszörösét – mondta a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Kósa Lajos szerint a kormánypárti jelöltek a megyei jogú városokban jól állnak, és többségükben nyerni is fognak. Mégsem indul önkormányzati képviselőnek Debrecenben Kulcsár Gergely jobbikos politikus, aki korábban beleköpött a holokauszt áldozatainak emléket állító Duna-parti cipők egyikébe. Belépett a Momemtumba a trágárkodásáról elhíresült Nagy Blanka. Közösségi oldalán döntését azzal indokolta, hogy a Momentumot azért találta szimpatikusnak, mert az szerinte most kezdi felépíteni a múltját, jelenét és jövőjét. Igen néven a hét végén indul útjára Szanyi Tibor új mozgalma, amelyet a politikus „a globális életben maradás egyik magyarországi ágaként” jellemez, és amely állítása szerint nem kíván párttá válni - írja a Magyar Nemzet. A rezsiutalvány nagyon sok család helyzetén és közérzetén javít – mondta Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke a Kossuth Rádióban. A kormány most hiába fizet kilencezer forintot, ennek a tízszeresét vette el az idősektől - közölte Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője arra a kormányrendeletre utalva, amelynek alapján a nyugdíjasok szeptemberben kilencezer forint rezsitámogatást kapnak. Gyurcsányék alatt rezsiemelés volt, nem rezsicsökkentés és rezsiutalvány – reagált a Fidesz a DK-s Gréczy Zsolt nyilatkozatára. Birkának titulálta a Fidesz támogatóit és a nyugdíjasokat sértegette a DK komáromi önkormányzati jelöltje. Balla István közösségi oldalán azt írta: „csökkent a birkahús ára, már csak 9000 forint egy szavazat ára.” - a politikus a rezsiutalványra utalt. Mától lehet pályázni a kormány által Pest megye települései számára kiírt 2,5 milliárd forint keretösszegű bölcsődefejlesztési támogatásokra - közölte Novák Katalin államtitkár. Augusztus végéig jelentkezhetnek a méhészek az agrártárca 600 millió forint összértékű támogatására - mondta Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az M1-en. Korszakváltást jelent Magyarország Digitális Agrárstratégiájának kidolgozása, az ebben foglalt intézkedések elősegítik a hazai agrárium digitalizációját és versenyképességének növelését - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Újabb ember ellen emelt vádat vesztegetés miatt a Központi Nyomozó Főügyészség az Alstom-ügyben. Az állam egyedül nem tudja, a roma közösségek pedig egyedül nem képesek megvalósítani a felzárkózást, ezért együtt kell működni - mondta Pintér Sándor belügyminiszter Tiszaburán. A honvédelem nemzeti ügy - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot ismertetve a Veszprém Megyei Kormányhivatalban. Nem támogatja az Európai Parlament DK-s alelnöke, hogy Brüsszel kifizesse Magyarországnak az 504 milliárd forintos határvédelmi költségek felét. Dobrev Klára az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy szerinte nem a határkerítés állította meg a menekültválságot, hanem az Európai Unió és Törökország. Újabb bizonyíték van arra, hogy Gyurcsányék lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat -így reagált a Fidesz frakcióvezető-helyettese Gyurcsány Ferenc feleségének, Dobrev Klárának kijelentéseire. Böröcz László hangsúlyozta: Gyurcsányék nem megvédeni akarják Európát és Magyarországot, hanem be akarják telepíteni a migránsokat. Hozzátette: eddig is mindent megtettek azért, hogy támadják a magyar határvédelmet. A határvédelemben résztvevők bérkiegészítésére fordítja a kormány azt a 6,6 milliárd forintot, amit a most leköszönő Európai Bizottság küld a magyar kormánynak - közölte Hollik István kormányszóvivő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Ismét Magyarország adja 2022-től a balti légtérvédelmi misszió egyik erejét - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Litvániában. Hataloméhesnek és veszélyesnek nevezte az Öt Csillag Mozgalom és a baloldali Demokrata Párt esetleges közös kormányalakítását az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini leszögezte: két vesztes erőnek nem lehet győztes kabinetje. Az Egyesült Államok 19 tagállama és a szövetségi főváros pert indított az amerikai kormányzat ellen a fiatalkorú migránsok határozatlan ideig történő fogva tartását célzó intézkedés miatt - jelentette be Xavier Becerra, Kalifornia főügyésze. A brazil kormány elutasítja a G7-ek 20 millió dolláros gyorssegélyét az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzek megfékezésére - közölte Onyx Lorenzoni, Jair Bolsonaro brazil elnök kabinetfőnöke. A környezetvédők bírálatainak célkeresztjébe került Evo Morales bolíviai államfő, akinek mezőgazdasági politikáját teszik felelőssé az erdőtüzekért, amelyek május óta 950 ezer hektárnyi terület pusztítottak el a latin-amerikai ország keleti részén. Súlyos erdő- és bozóttüzek pusztítanak az indonéziai Szumátrán és Borneón, több mint nyolcezer ember és 34 helikopter végzi az oltásukat. Irán továbbra is csak az ellene hozott washingtoni szankciók feloldása után hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök Teheránban. Megkezdték a csapatkivonást a kurd hatóságok az ellenőrzésük alatt álló, Törökországgal határos északkelet-szíriai területekről. Az iráni fellebbviteli bíróság helybenhagyta annak a nőnek a tízéves börtönbüntetését, akit azzal a váddal ítéltek el, hogy a brit hírszerzésnek dolgozott - közölte az iráni igazságügyi minisztérium. Elmarasztalta Oroszországot a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Szergej Magnyitszkij néhai jogász ügyében, megállapítva, hogy számos ponton sérültek a vizsgálati fogságban elhalálozott férfi jogai. Legkevesebb hat illegális bevándorló életét vesztette és tízen megsérültek egy súlyos autóbalesetben az észak-görögországi Alekszandropolisz kikötővárosának térségében. Második kísérletre csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz a Fedor ember alakú orosz robotot szállító Szojuz MSZ-14 űrhajó, automatikus üzemmódban. Beismerő vallomást tett a rendőrségen az a 42 éves nyíregyházi férfi, aki hétfőn lelőtt két embert a nyírségi megyeszékhelyen. Közúti közlekedési balesetet szenvedett a Magyar Honvédség egyik katonai menetoszlopa az M7-es autópályán - egy katona életét vesztette, öt megsérült. Estig 15-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a ceglédi vonalon, a késések csökkentéséért a lajosmizsei S21-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Kőbánya-Kispesten fordulnak - közölte a Mávinform. A 31 éves magyar válogatott támadó, Szalai Ádám visszatér a Mainz 05 labdarúgócsapatához. Az Európai Labdarúgó Szövetség etikai bizottsága 30 250 eurós pénzbüntetéssel és részleges stadionbezárással sújtotta a Budapest Honvéd labdarúgóklubját a román Universitatea Craiova ellen Európa-liga selejtezős párharcon történtek miatt.