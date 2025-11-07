Keresés

2025. 11. 07. Péntek
Kultúra

Elővételben egy félhavi átlagfizetésbe fáj a jövő évi Sziget heti VIP-bérlete

2025. november 07., péntek 14:11
Sziget fesztivál Gerendai Károly bérletek elővételes jegyek szuperelővételes jegyek

November 5. délig lehetett regisztrálni, hogy a legjobb árú bérletekhez lehessen jutni november 7-én. A Sziget Fesztiválra a legolcsóbb bérlet is több mint 80 ezer forint.

  • Elővételben egy félhavi átlagfizetésbe fáj a jövő évi Sziget heti VIP-bérlete

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A Sziget Fesztivál előzetesen beharangozott kedvezményes bérleteit a pénteki naptól lehet megvásárolni. A fesztivál korábban közölte, hogy november 5. délig lehetett regisztrálni, hogy a legjobb árú bérletekhez lehessen jutni november 7-én. Az úgynevezett Super Early Bird Fesztivál bérletek by Revolut kizárólag az előzetesen regisztrált vásárlóknak elérhetők, a készlet erejéig – olvasható a Sziget Fesztivál oldalán. A teljes árú szuperelővételes bérlet ára 104 900 forint, a 21 éves vagy annál fiatalabb vásárlók pedig 83 600 forintért vehetnek bérletet, VIP-bérletet pedig 197 600 forintért lehet vásárolni vasárnap délig. A bérletekért részletekben is lehet fizetni. A szuperelővételes bérletek mellé 8500 forint jóváírás jár a Revoluton azoknak, akiknek eddig nem volt fiókjuk. A fesztivál oldala közlése szerint a sorban állók ne frissítsék az oldalt, ne nyissanak meg új ablakot, mert akkor elvesztheti a helyét a többi felhasználó előtt. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a a webshopba, meg kell adni az e-mail-címét, amellyel előregisztrált, majd ezt követően 10 perc kell a vásárláshoz. 

Ezek a bérletek csak előregisztrált felhasználóknak elérhetőek, limitált számban. A sorban állás nem garantálja a vásárlás lehetőségét. A szervezők bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11–15. között tervezik megrendezni. Gerendai Károly, a Sziget alapítója közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

Múlt héten még nem támogatta a Fővárosi Közgyűlés azt a javaslatot, mely tíz évre rendezte volna a főváros és a Sziget szervezői közötti együttműködést. Gerendai Károly később arról számolt be, a Sziget jövőjét biztosítva sikerült megállapodni arról, hogy a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt, illetve minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nem csak a fővárosiak. Ennek ismeretében Karácsony Gergely később úgy fogalmazott, hogy már csak jogi formalitás választja el a Sziget Fesztivált attól, hogy 2026-ban is megrendezzék.

Fotó: Shutterstock

 

