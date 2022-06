Először nyert magyar olaszrizling platinaérmet a világ egyik legtekintélyesebb borversenyén

Megosztás itt:

Idén 54 országból minden eddiginél több, összesen 18 244-féle bort neveztek a 19. alkalommal megrendezett Decanter World Wine Awards-ra, a nemzetközi borvilág egyik legmagasabb presztízsű borversenyére. A megmérettetésen Magyarország szinte összes borvidékéről több tucat borászat képviseltette magát és végül 4 platina-, 9 arany-, 57 ezüst- és 70 bronzérmet sikerült szerezniük.

A platinaérmesek közé 97 ponttal (teljes lista alább) a Balatonfüred-Csopaki Borvidékről az organikus borokat készítő Zelna Borászat 2021-es olaszrizlingje is bekerült. Mindez azért is egyedülálló, mert magyar olaszrizling fajtabor először nyert ilyen magas szintű elismerést, ráadásul a zsűri a bor ár-érték arányát is kiemelte. A maximálisan elérhető 100 pontból a 250 fős zsűri kizárólag 95 pont felett adott ki aranyérmet, míg platinadíjjal ezek közül is csak a legkiválóbb tételeket jutalmazták.

„Az olaszrizling, a balatonfüredi termőhely és az ökológiai gazdálkodás együtt teremtette meg annak lehetőségét, hogy borászatunk a világ élvonalába kerüljön és ezzel méltó helyére emelje a borvidék és egyben Magyarország egyik legjelentősebb szőlőfajtáját. Ez hatalmas megtiszteltetés nemcsak borászatunknak, hanem az olaszrizlingnek is, amely megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Ez az elismerés egyúttal példa arra, hogy a boraink megalkotásánál sohasem minőségi, hanem kizárólag stílusbeli különbségre törekedtünk. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített bennünket és részt vett ebben a munkában.” – mondta el a díj elnyerése kapcsán Barabás Barna, a Zelna Borászat borásza és társalapítója.

A Zelna Borászatot Lukács Lilla és férje, Barabás Barna 2014-ben alapították. Balatonfüred és Balatonszőlős környékén összesen 16 hektárnyi szőlőterületen gazdálkodnak. Fő fajtájuk az olaszrizling és a kékfrankos, melyet egyéb fajták is kiegészítenek. Boraikat három sorozatban készítik a BALATON kategóriában a nyári borok, a BIRTOK kategóriában komplexebb fajta és házasított borok, míg a DŰLŐ kategóriában a területenként szelektált Olaszrizlingek és Kékfrankosok kerülnek. Már a kezdetek óta az organikus, természetközeli művelésre és borkészítésre törekedtek, 2018-tól álltak át minősített bio művelésre.

Platinadíjjal kitüntetett magyar borok:

· Gróf Degenfeld Szőlőbirtok 2017-es 6 puttonyos aszúja

· Derczó-Lovas Pince szintén 2017-es 6 puttonyos aszúja

· Juliet Victor Pincészet 2018-as édes szamorodnija

· Zelna Borászat 2021-es olaszrizlingje

HírTV