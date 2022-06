Először lép fel Azahriah és Dzsúdló a Plázson

Megosztás itt:

Siófokon és a Plázson nem lehet unatkozni: nappal a homokos part, a kényelmes napágyak, a fodrozódó Balaton szolgálják az ötcsillagos kikapcsolódást, esténként pedig a legjobb előadók és partysorozatok adják egymásnak a kilincset. Ez a hétvégén is folytatódik: pénteken a Nextlevel Balaton Special bulija ígér agyeldobós partyzást, ahol biztos, hogy basszusból nem lesz hiány: Dublic, B’Andre, Skrude, Myamo, Sammiebeats és NoService tolják majd az ütemeket.

Másnap Azahriah és Dzsúdló érkezik. A trap hazai nagyágyúi külön-külön is több ezreket mozgatnak meg zenéjükkel, most pedig először mozgatják meg a srácok a Plázs közönségét. A koncert után négy helyszínen is hajnalig megy majd a tánc. A Summer Time party névsorán olyan dj-k és előadók szerepelnek, mint Bréda Bia, Daniel Nike, Jauri, KatapultDJ, Koósz Milán, Metzker Viktória, Purebeat, Regán Lili, Stephanie, Strong R., Szecsei, T.Danny, Valmar, Willcox és Yamina. Szombattól kezdve újra indul a Plázs egyik kedvenc partysorozata, a Wannabe Beach is, amely a ’90-es és 2000-es évek mindenki emlékeiben mélyen gyökerező slágereivel vár Spice Girls-ön innen, Backstreet Boys-on túl.

https://plazssiofok.hu