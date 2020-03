Előadások a Magyar Nemzeti Cirkusz közösségi oldalán

73-ra nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 9 iráni, 1 brit, 1 kazah és 62 magyar állampolgár. Óriási, akár tíz-tizenötszörös lehet a különbség a kimutatottan koronavírusus betegek és a megfertőzöttek között, hiszen az érintettek akár 80 százalékánál tünetmentes a vírus jelenléte - mondta a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kulcsfontosságúnak nevezte a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet Országgyűlés általi meghosszabbítását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A meglévő tíz akciócsoporton túl egy újabbat, úgynevezett önkéntes akciócsoportot állít fel a miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, amit Révész Máriusz kormánybiztos, országgyűlési képviselő vezet - ismertette Gulyás Gergely. A személyes érintkezések minimalizálására hívja fel új tájékoztató filmjeiben a lakosság figyelmét a kormányzat - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Dömötör Csaba hozzátette, ezekben arra kérnek mindenkit, hogy ne csak a nagyobb társaságokat kerülje mindenki, hanem általában a társas érintkezést, és csak a munkába menet, vásárolni, illetve idős hozzátartozói segítése érdekében hagyja el az otthonát. Orbán Viktor tegnap bejelentette: a magánszemélyek és vállalkozások megkötött hiteleinek tőke és kamatfizetési köztelezettségét az év végéig felfüggesztik. A rövid lejáratú vállalkozási hitelek július 30-ig meghosszabbításra kerülnek, a felvételre kerülő új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-et a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximalizálják – közölte a miniszterelnök. A hitelek törlesztésének idei évre szóló, a koronavírus-járvány miatt elrendelt felfüggesztése a babaváró- és a diákhitelekre is vonatkozik - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A kormány igyekszik levenni a terhet az emberekről a bejelentett intézkedésekkel- mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs hangsúlyozta: nem kell külön kérvényezni a hitel törlesztésének szüneteltetését, azt azonban igen, ha valaki az intézkedés ellenére továbbra is fizetni szeretne. A pénzintézetek támogatják a magyar kormány által bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és kamatfizetésének felfüggesztéséről. A hitelfizetési moratórium akárcsak a vírus, egy átmeneti intézkedés, év végéig tart – mondta Pesuth Tamást, a Corvinus Egyetem docense a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A béremelés mellett egyszeri azonnali juttatást javasol az MSZP elnöke a koronavírus-járványban leginkább érintett egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak, valamint hatósági ár bevezetését is kezdeményezi például az alapvető élelmiszerek esetén. Több szakmai protokoll és új rendelkezés teszi biztonságosabbá a járvány miatti veszélyhelyzetben a szociális területen dolgozók munkáját és az ellátottak életét - írja a Magyar Nemzet. Két nap alatt csaknem 900 egészségügyi önkéntes jelentkezett az új koronavírus elleni küzdelemhez - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A koronavírus izolációja ellenére is hosszú idő, legalább egy év szükséges a hatásos vakcina kifejlesztéséhez - mondta Kis Zoltán, a vírus izolációját végző kutatócsoport vezetője az M1-en. Vissza kellene térni a normális kerékvágásba, mert a „félelem vírusa” már lassan legyűri a koronavírust, és pánikvásárlásra, túlfogyasztásra sarkkal sokakat – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Magyar Nemzeti Cirkusz minden este cirkuszi előadásokkal szórakoztatja a közönséget a közösségi oldalán a koronavírus-járvány miatt elmaradó produkciók miatt. Megakadályozta Magyar Helsinki Bizottság, hogy kiutasítsák hazánkból azt a 13 iráni diákot, akik elhagyták a karantént, hangosan garázdálkodtak, és erőszakosan léptek fel a kórház dolgozóival szemben. A tanulók a Soros-szervezet segítségével bírósági felülvizsgálatot és azonnali jogvédelmet kértek, így a bíróság döntésééig Magyarországon maradhatnak. A megkérdezettek 85 százaléka egyetért a koronavírus-karantén szabályait figyelmen kívül hagyó irániak kiutasításával, míg 13 százalékuk nem tartja szükségesnek ezt a lépést - olvasható a Századvég Alapítvány legfrissebb felmérésében. Rendkívüli műsorrend a Hír TV-ben: naponta háromórás, élő műsorfolyamban számol be a Hír TV a koronavírus járványról. A Híradó és a Magyarország élőben című háttérműsor különkiadása 17:00 - 20:00-ig a legfontosabb információkkal, élő bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezik. Mától elindul egy új esti beszélgetős műsor Bayer Zsolt és G. Fodor Gábor részvételével. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. A koronavírus-járvány elleni védekezés lényegi intézkedései nemzeti szinten születnek meg - mondta Navracsics Tibor volt uniós biztos Magyarország élőben című műsorunkban. A szomszédos országokba tartó tranzitutasok helyzetéről is tájékozódott Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs reggeli ülésén. Orbán Viktor Facebook-videójában hozzátette: bízik abban, hogy jól működött a határzár és a határőrizet, és bízik abban, hogy akiknek kellett, át is jutott a humanitárius folyosókon. Amíg a román kormány garantálja, hogy fogadja a nyugat felől érkező román és bolgár állampolgárokat, addig Magyarország biztosítja nekik a humanitárius folyosót - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Magyarország jelentette be Európa legbátrabb gazdasági intézkedéseit - írta elektronikus kiadásában a Ziarul Financiar című vezető román gazdasági-pénzügyi napilap. Romániában a kormány átvállalta a koronavírus-válság miatt bajba jutott munkáltatóktól a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak segélyezését. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 218 815-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 8810, és 84 114 ember meggyógyult. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a COVID-19 járványt izolálással, teszteléssel és a gyanús esetek nyomon követésével meg lehet fékezni. Ehhez azonban szigorú intézkedéseket kell bevezetni. Új és példátlan válsággal állunk szemben, amelyet le fogunk győzni - mondta VI. Fülöp spanyol király a nemzethez intézett rendkívüli televíziós beszédében . Szükségállapotot hirdettek Észak-Macedóniában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Sztevo Pendarovszki államfő. Olaszországban az utóbbi 24 órában 475-tel 2978-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint 35 ezerre nőtt. A Franciaországban kihirdetett általános karantén 2. napján több mint 50 százalékkal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig meghaladta a 9 ezret. Törökország lezárta Görögországgal és Bulgáriával közös határátkelőit a koronavírus-járvány miatt. Ankara az Égei-tengeren közlekedő kompjáratokat is leállíttatta. A határzár csak a személyforgalomra vonatkozik, a teherforgalom továbbra sem korlátozott. Az Egyesült Államok átmenetileg lezárja a Kanadával közös határát a nem feltétlenül szükséges forgalom előtt a koronavírus-fertőzés terjedésének feltartóztatása érdekében. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a 250 milliárd dolláros segélycsomagot, amellyel az új típusú koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák. Az Egyesült Államok külképviseletei, tekintettel az új típusú koronavírus terjedésére, beszüntetik a vízumkiadást sok országban - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Washingtonban. Magyarország minden nap közép-európai idő szerint 21 és hajnali 5 óra között lehetővé teszi, hogy a Nyugatról hazatérő román állampolgárok a magyar hatóságok által kijelölt útvonalakon áthaladjanak Magyarországon - közölte Ludovic Orban román kormányfő. Egyetlen újabb esetet sem jelentettek szerda éjfélig a járvány kínai gócpontjának számító, közép-kínai Vuhanból, ahonnan az új koronavírus terjedése tavaly év végén elindult. Gyűjtést indítottak a Hírtv dolgozói, hogy segítsék a koronavírus elleni védekezést és a gyógyítást. Csatornánk 300 dolgozója saját fizetéséből ezer Ft-ot ajánlott fel, így 300 ezer Ft gyűlt össze, amelyet a Szent László kórház alapítványának juttatunk el Szent László és a Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány számlaszáma: 11705008-29919907. A Budapest Airport a forgalomcsökkenés okozta jelentős bevételkiesés és veszteség ellenére is fenn tudja tartani a repülőtér biztonságos működését és biztosítani tudja a forgalom újraindulását. Az úgynevezett unokázós csalók is alkalmazkodtak a koronavírus-járványhoz - mondta Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban. Garamvölgyi László elmondta, mostanában azzal a történettel hívják fel ezek a csalók az idős embereket, hogy az unokájuk megfertőződött a vírussal, ezért pénzre van szükségük, valamint vírusteszteket kínálnak a hiszékeny embereknek. Több mint félmilliárd forintos adócsalás miatt emeltek vádat Csongrád megyei autókereskedőkkel szemben, akik az áfa megfizetése nélkül értékesítettek Nyugat-Európából importált gépkocsikat - közölte Szanka Ferenc, a megyei főügyészség szóvivője. Mától tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten. A koronavírus-járvány miatt a Forma-1 szervezői úgy döntöttek, hogy a szokásos nyári szünetet most elrendelik annak érdekében, hogy a szezont minél több futammal lehessen megrendezni. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet jelenleg nem azt mutatja, hogy biztonsággal megrendezhető a tokiói nyári olimpia. Egyre többen kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amely - hivatalos kommunikációja szerint - továbbra sem vette fontolóra a nyári, tokiói ötkarikás játékok elhalasztását a koronavírus-járvány miatt.