Ellopott óegyiptomi műkincs került vissza Kairóhoz

A szóban forgó óegyiptomi műkincset, amely egy magas rangú tisztségviselőt ábrázol és III. Thotmesz fáraó (Krisztus előtt 1479-1425) uralkodásának idején készülhetett, feltételezések szerint 2011-ben, az úgynevezett arab tavasz eseményei során lophatták el és illegálisan vihették ki az országból, mielőtt felbukkant volna a műkincsek nemzetközi piacán.

A szobrot 2022-ben foglalták le egy maastrichti művészeti kiállításon - ismertette Schoof. A tervek szerint a műkincset még az év végéig átadják Egyiptom hollandiai nagykövetének.

Fotó forrása: Holland Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium