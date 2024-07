Elkezdődött a koncertprogram a 33. Tusványoson

Idén is nagy hangsúlyt kapnak a politikai és közéleti előadások, a négy nap alatt több magyarországi és romániai magyar politikus is jelen lesz, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a kormány számos tagja, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és a szövetség számos politikusa.

A több mint három évtizedes múltú rendezvénysorozatra kedden délután tömegesen érkeztek a résztvevők az Olt-parti fürdőváros kempingjébe. A nap a készülődés jegyében telt, a táborlakók sátraikat próbálták minél jobban kikötni, amire szükség is volt, mivel délután volt egy rövid zápor. A szervezők a színpad előtti területet és a helyszíneket rendezték, estére a lacikonyhák, kifőzdék és sörcsapok is megnyitottak.

