Elhunyt Olivia Newton-John, a Grease című musical sztárja

Newton-John 73 éves volt, a tájékoztatás szerint családja és barátai körében hunyt el dél-kaliforniai farmján. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő 2018-ban jelentette be, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála.

Legismertebb dalai közé tartozik a Banks of the Ohio, a Let Me Be There, az If You Love Me, Let Me Know, az I Honestly Love You, a You're the One That I Want, a Xanadu és a Physical. Legismertebb filmszerepei Sandy Olsson volt (John Travolta oldalán) az 1978-as Grease-ben és Kira az 1980-ban bemutatott Xanadu musicalfilmekben.

A Nagy-Britanniában született, de Ausztráliában nevelkedett színésznő a rák elleni küzdelem, a természet- és az állatvédelem támogatójaként is ismert volt.

MTI