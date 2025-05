Elhunyt Ngugi wa Thiong'o világhírű kenyai író

Megosztás itt:

Az író családjának közleménye szerint Thiong'o hosszú betegség után szerdán reggel hunyt el Atlantában.

1938-ban született egy 28 gyermekes családban, apjának négy felesége volt. Kamaszként élte át az ország Nagy-Britanniától való függetlenségért folytatott fegyveres küzdelemét, írásaiban a gyarmati uralmat, majd a hatalomra került kenyai elit visszásságait bírálta, kiállt a társadalmi igazságtalanságok ellen.

1964-ben jelent meg Búcsú az éjtől (Weep Not, Child) című műve, amely komoly elismerést aratott, és azóta is az afrikai irodalom egyik alapművének tekintik. Közöttünk a folyó (The River Between) című, egy évvel később kiadott regénye kötelező olvasmány lett a kenyai középiskolákban.

1967-től angol irodalmat tanított a Nairobi Egyetemen. Azonban miután előadták a Ngaahika Ndeenda (Akkor házasodom, amikor akarok) című kikuju nyelvű darabját, 1977 decemberében letartóztatták és vádemelés nélkül egy évig tartották fogva egy szigorúan őrzött börtönben. Az Amnesty International közbenjárására bocsátották szabadon 1978-ban, de egyetemi állását elveszítette.

1982-ben száműzetésbe vonult, miután elmondása szerint tudomást szerzett arról, hogy Daniel arap Moi, az akkori államfő biztonsági szolgálatai a letartóztatására készülnek, és az élete is veszélyben forog. A száműzetés évei alatt Nagy-Britanniában, majd az Egyesült Államokban élt, több egyetem vendégprofesszoraként tanított. Csak Moi diktatúrájának bukása után, 2004-ben tért vissza először Kenyába. Sokan ünnepelték hazatérését, de miután fegyveresek törtek be a lakásába, feleségét és őt is bántalmazták, visszatért Amerikába.

Könyveit több mint harminc nyelvre, köztük magyarra is lefordították. Több irodalmi folyóirat szerkesztője volt. Számos kitüntetésben részesült, több neves egyetemtől kapott díszdoktori címet.

William Ruto kenyai elnök az X közösségi oldalon rótta le tiszteletét az Egyesült Államokban elhunyt író előtt.

"A kenyai irodalom hatalmas óriása végleg letette tollát" - fogalmazott Ruto. "Mindig bátor volt, kitörölhetetlen hatást gyakorolt a függetlenségünkről való gondolkodásunkra, arra, hogy mit gondolunk a társadalmi igazságosságról, a politikai és gazdasági hatalomról és annak visszaéléseiről" - fűzte hozzá az elnök.

Thiong'o a nyolcvanas évektől anyanyelvén, kikuju nyelven írta műveit. Az utóbbi években az irodalmi Nobel-díj várományosai között emlegették a nevét.

"Az ellenállás a legjobb módja a túlélésnek" - mondta a Guardiannek 2018-ban. "Ez akár a legcsekélyebb módon is megnyilvánulhat, ha nemet mondunk az igazságtalanságra. Ha tényleg úgy gondolja az ember, hogy igaza van, és ragaszkodik a meggyőződéséhez, az segít a túlélésben" - idézte a brit újság.

Az írónak kilenc gyermeke született, négyen szintén írók lettek.

