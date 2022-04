Elhunyt Gilbert Gottfried amerikai komikus, színész

Megosztás itt:

Ügynöke közleménye alapján ritka, genetikai eredetű degeneratív izombetegségben szenvedett. A brooklyni születésű, a New York-i stand-up komikusként közismertté vált Gottfried híres volt éles nyelvéről, nyers, kegyetlen tréfáiról. Két héttel a New York és Washington elleni terrortámadás után azzal viccelődött, hogy nem tudott közvetlen repülőjegyet foglalni New Yorkból Kaliforniába. "Azt mondták, előbb meg kell állniuk az Empire State Buildingnél" - panaszkodott. Később azért veszített el egy komoly reklámszerződést, mert a Twitteren a 2011-es japán földrengéssel és cunamival viccelődött. Számos filmben is szerepelt (Beverly Hills-i zsaru II., Talpig zűrben, Nicsak, ki beszél még), de legismertebb alakítása mégis a Disney 1992-ben bemutatott Aladdin című rajzfilmjében a szabadszájú papagáj, Jágó szerepe volt. Halála számos kollégáját megrendítette.

Seth MacFarlane, a Hogyan rohanj a veszTEDbe című westernparódia rendezője felidézte, hogy Gottfried Abraham Lincoln szerepében annyira mulatságos volt, hogy alig tudtak forgatni a nevetéstől. Jason Alexander - aki George-ot alakította a Seinfeld-sorozatban - felidézte, hogy Gottfried akkor is meg tudta nevettetni, mikor ez nem volt könnyű. "Micsoda adomány!" - fogalmazott a Twitteren. Az 1980-as években a Saturday Night Live szórakoztató műsorának szereplői közé is beválogatták, ő azonban nem volt elégedett. Mint mondta, olyan nagy elődök után került be, mint John Belushi, Gilda Radner és Bill Murray. "Az ember nem helyettes akar lenni, az ember az akar lenni, akit helyettesítenek" - mesélte egy interjújában.

Az Oscar-díjas Marlee Matin azt írta róla, hogy "miközben mulatságos és politikailag inkorrekt, belül lágyszívű volt". A siket színésznő felidézte, hogy sokszor találkoztak, és egy alkalommal, a repülőn át is vágta, amikor beugrott a jeltolmácsa helyett, aki nagyon hasonlított rá. "Számomra a vicces az vicces" - nyilatkozta Gottfried az AP hírügynökségnek márciusban. "Azt bánom, ha olyasmit mondok, amin nem nevetnek, mert nem vicces... De ha nevetnek azon, amit mondok, akkor úgy érzem, én vagyok a komikus, és ez a munkám" - fűzte hozzá. Gilbert Gottfried 2007-ben nősült meg, feleségétől, Dara Gottfriedtől két gyermeke született.

