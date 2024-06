Elhunyt Donald Sutherland

Sutherland a kanadai New Brunswickben született és kezdetben rádiós riporterként dolgozott. 1957-ben elhagyta Kanadát, Londonba utazott, ahol beiratkozott a London Academy of Music and Dramatic Art iskolába. Kezdetben kisebb szerepeket vállalt brit sorozatokban és tévéfilmekben. Első nagyobb filmje az A piszkos tizenkettő volt 1967-ben.

