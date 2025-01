Elhunyt David Lynch amerikai filmrendező

Megosztás itt:

Halálhírét családja közölte csütörtökön a művész Facebook-oldalán.

David Lynch eredetileg festőnek készült. Első filmjeit, a Radírfejet és Az elefántembert fekete-fehérben készítette, de a későbbi jellegzetes lynch-i jegyek, a szürrealitáshoz, a titkokhoz, a bizarr témákhoz való vonzalma már ezekben megmutatkozott. A Radírfej egy csapásra kultuszfilmmé vált, kedvező szakmai fogadtatása után a rendezőt felkérték Az elefántember elkészítésére, amely 8 Oscar-jelölést kapott.

1984-ben mutatták be a Frank Herbert írásaiból készült Dűne című sci-fijét Kyle MacLachlannel és Stinggel a főszerepben. 1986-ban került a mozikba a Laura Dern, Isabella Rossellini és Kyle MacLachlan közreműködésével készült Kék bársony, amelyért Lynchet újra Oscarra jelölték. A Kék bársonnyal követte a Radírfejjel elkezdett vonulatot: a szex és az erőszak furcsa viszonya, az elfojtások világa, tudatos és a tudattalan kapcsolata, a látszatok és a perverziók összefonódása, a groteszk, gyakran démonikus karakterek, a szövevényes szálakon futó cselekmény, a nyugtalanító végkifejlet a rendező majd minden filmjének sajátja. 1990-ben készült el a Veszett a világ, amely a lynch-i hagyományokkal ellentétben happy enddel zárul, és Cannes-ban elnyerte az Arany Pálmát.

Az 1990-es években Lynch újabb vállalkozásba kezdett: Mark Frosttal együtt útjára indította televíziós sorozatát, a Twin Peakset. Lynch a popkultúra ikonja lett, képe megjelent a Time címlapján, a kérdés, hogy ki ölte meg Laura Palmert, az egész világot foglalkoztatta. A két évadot megért sorozat három Golden Globe-díjat kapott, Angelo Badalamenti által komponált kísérőzenéje is hatalmas siker lett. Lynch 1992-ben filmet is forgatott Twin Peaks: Tűz, jöjj velem címmel, amely tőle az előzményeket boncolgatta. Negyedszázaddal később pedig, a producerekkel folytatott huzakodások után elkészítette a sorozat harmadik évadát is, a 18 epizódból álló, 2017-ben bemutatott Twin Peaks: Visszatérést.

A Lost Highway - Útvesztőben című filmben a megszokott utat folytatta, majd az Igaz történettel az egyszerűbb történetvezetéshez tért vissza. 2001-ben került a mozikba Mulholland Drive című erotikus thrillere.

A rendezőt 2006-ban a velencei filmfesztiválon életműdíjjal tüntették ki, és itt mutatták be versenyen kívül háromórás Inland Empire című alkotását, amelyben a tőle megszokott sötét, látomásokkal, erotikával és rémálmokkal zsúfolt világba viszi a nézőt. Lynch 2019-ben tiszteletbeli Oscar-díjat kapott, amiért egyedülálló filmes látomásának követése közben félelem nélkül lépte át a határokat.

A festőként és fotósként is ismert David Lynch fényképeit 2019-ben Budapesten, a Műcsarnokban nyílt kiállításon is láthatta a közönség.

