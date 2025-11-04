Eldőlt a Sziget Fesztivál sorsa

Megosztás itt:

A Sziget ismét független fesztiválként, az egyediségét és a korábbi értékeit hangsúlyosabban kiemelve a nemzetközi piacon is unikális rendezvényként tovább kívánja erősíteni pozícióját a nemzetközi élvonalban.

A jövő évi Sziget 2026. augusztus 11-étől 15-éig tervezik megrendezni

- közölte Vető Viktória sajtófőnök kedden az MTI-vel.

Mint írta, miután a fővárosi frakciók pozitív állásfoglalásával elhárult az akadálya annak, hogy a Sziget hosszú távú területbérleti engedéllyel vághasson neki a jövőnek, megszületett a megállapodás, amely szerint a londoni székhelyű Superstruct Entertainment-től Gerendai Károly veszi át a fesztivált működtető Sziget Zrt.-t.

"A Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezete folyamatosan alakul az elkövetkező hetekben, mert a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveink szerint közösen fogjuk finanszírozni a fesztivált.

Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként, velük biztosan szorosan együttműködünk"

- idézte Gerendai Károlyt a közlemény.

Kádár Tamás, a cég vezérigazgatója szerint a Sziget továbbra is Európa egyik legjelentősebb fesztiválja maradhat, megőrizve azokat az értékeket, amelyeket több mint három évtizede képvisel.

Gerendai Károly nyolc évvel ezelőtt vonult ki a fesztiváléletből. A közlemény kiemelte:

stratégiai kérdésekben határozott elképzelésekkel tér vissza,

amelyek megvalósításában számít a mostani menedzsment és a cégben dolgozó szakemberek munkájára, és szeretne további "tudást" is bevonni.

"A megújuláshoz sokat adhat hozzá, ha hallgatunk kívülről jövő véleményekre, olyan szakemberekre, akik különböző szemszögből nézik a fesztiválpiacot" - mondta Gerendai.

Pálffy András, a Budapest Park alapítója úgy fogalmazott, hogy a Park és a Sziget együttműködése egyfajta értékközösség. "Mindkét brand megőrzi autonómiáját, ugyanakkor kihasználjuk azokat a szakmai és működési szinergiákat, amelyekkel

stabilabbá és jövőállóbbá tehetjük a magyar fesztiválpiacot"

- közölte.

Gerendai Károly szerint a hosszú távú jövő alapjának biztosítéka lehet, ha sikerül a Sziget egyediségét és értékeit hangsúlyosabban kiemelni, a fesztivál kulturális lenyomatát jobban erősíteni, illetve Budapest és a Sziget szinergiáját jobban kihasználni.

"Nem szeretném, hogy a Sziget korosztályos kalitkába záródjon, és bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani.

Célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése"

- tette hozzá a Sziget régi-új tulajdonosa.

Kádár Tamás közölte, hogy napokon belül elkezdik a jegyárusítást egy 48 órás kedvezményes akcióval.