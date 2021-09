Elbúcsúztatták Belmondót

Hat beteg meghalt és újabb 323 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu. A nemzeti konzultációra válaszolók többsége elutasítja a migránsok kötelező szétosztását és helyesnek tartja a magyar kormány migrációs politikáját - mondta Kovács Zoltán államtitkár a közösségi oldalán. Bár tagadja Jakab Péter, hogy testőrei lennének, mégis ugyanaz a kisportolt, kopasz férfi kísérte kampánykörútján. A Jobbik pártelnöke mögött Szombathelyen és Zalaegerszegen is feltűnt egy izmos, fekete pólót és napszemüveget viselő férfi. Jakab Péter azt a látszatot akarja kelteni, hogy ő a nép egyszerű fia, és nincs szüksége testőrökre, azonban ezt videófelvételek cáfolják. Már 2019-ben bűncselekmény gyanúját emlegették a Szécsény képviselőtestületében a Cseh Katalinhoz köthető cégek miatt. A Magyar Nemzet írt arról, hogy a momentumos képviselő két cége úgy nyert másfél milliárd forintos uniós támogatást egy szécsényi ingatlan felújítására és fejlesztésére, hogy ott máig egy kapavágás sem történt, holott egy hónap múlva lejár a határidő. Fidesz: Gyurcsányék miközben a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet nem voltak képesek támogatni, szó nélkül bevezetnék a brüsszeli klímaadót és újra megemelnék a rezsit. A Fidesz szerint Gyucsányék a magasabb rezsiárakon keresztül a magyar családokkal fizettetnék meg a környezetszennyezés és a klímaváltozás költségeit. Lehet egyszerre patriótának és európainak lenni - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Orbán Balázs kuratóriumi elnök olyan nemzeti intézménynek nevezte a 25 éve működő Mathias Corvinus Collegiumot, amely „négyzetre emeli a tehetségeket”. A tehetséggondozás a magyar nemzet legnagyobb kihívása és erőforrása egyben - hangsúlyozta Orbán Viktor a Matthias Corvinus Collegium évnyitóján. Évszázadokon át a Kárpát-medence védelme jelentette a küldetésünket - mondta a miniszterelnök. A pedagógusok a szülők szoros szövetségesei a gyermek nevelésében, tehetséggondozásában - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Beavatkozna a magyar parlamenti választásokba az Európai Bizottság, ha a helyreállítási pénzek kifizetésével szándékosan várna 2022 nyaráig - mondta Trócsányi László Európai Parlamenti képviselő a Hír TV-nek. A politikus felháborítónak nevezte, hogy míg az összes uniós országot egyaránt sújtotta a járvány, a helyreállításra szánt összeget egyes tagállamoknak mondvacsinált ürügyekkel nem fizetnék ki. A kormány már idén megelőlegezi a Brexit miatt nehézségekkel küzdő magyar vállalatok támogatását célzó, mintegy 22 milliárd forintnyi európai uniós támogatást - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Az Egészségipari Támogatási Program keretében a koronavírus elleni gyógyszerek gyártására új kapacitásokat épített a Pannonpharma Kft. 1,6 milliárd forintból Pécsváradon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A METRANS Csoport zalaegerszegi konténertermináljának megépítésével újabb logisztikai központ jön létre Magyarországon, a beruházás 120 új munkahelyet teremt. Még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó Magyarországra eső 230 kilométeres szakaszának hiányzó beruházásai - mondta Áder János köztársasági elnök Andrzej Duda lengyel államfővel folytatott megbeszélése után. Lengyelország nagyon komolyan veszi az európai uniós és schengeni határ őrzésének feladatát - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök Budapesten. A Lengyelország elleni brüsszeli támadás kapcsán Magyarország szolidaritásáról és teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnök Andrzej Duda lengyel államfőt. Befejeződött az Oroszországot Németországgal a Balti-tenger alatt összekötő Északi Áramlat-2 gázvezeték építése - közölte a Gazprom orosz gázipari cég. A cseh és svéd külügyminiszter szerint fontos lenne a nyugat-balkáni államok felvétele az EU-ba. Az EU-n belüli megosztottság erősödésével járna, ha baloldali kormány alakulna Németországban - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője. A koronavírus-fertőzöttek száma 223,1 millió, a halálos áldozatoké 4,6 millió a világon. Ukrajnában már nem kell kéthetes karanténba vonulniuk azoknak, akik koronavírusos beteggel kerültek kapcsolatba, de felvették a védőoltás mindkét adagját. The Wall Street Journal: Joe Biden amerikai elnök arra készül, hogy elnöki rendelettel kötelezővé teszi a szövetségi alkalmazottak és a kormánynak dolgozók számára a koronavírus elleni vakcina felvételét. Dániában megszüntetik a maradék, koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó rendelkezéseket is a magas átoltottságnak köszönhetően. Japánban szeptember végéig meghosszabbították az egészségügyi veszélyhelyzetet. Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett kínai hivatali partnerével, Hszi Csin-pinggel, a telefonhívást Biden kezdeményezte. Oroszország és Fehéroroszország Államszövetségének legfelső államtanácsa október végi ülésén fogadhatja el az integráció elmélyítéséről szóló 28 szövetségi programot - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Moszkvában. Kijev igyekszik elérni, hogy az Egyesült Államok további támogatást nyújtson Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére - mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Karikó Katalin kutató biokémikust a Szilícium-völgy Oscar-díjának is nevezett Breakthrough-díjjal tüntették ki az Egyesült Államokban. Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt házkutatást tartottak a német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban. Franciaországban fogták el azt a férfit, aki 12 évvel ezelőtt Debrecenben rendőrnek kiadva magát házkutatást színlelt, és így arany ékszereket tulajdonított el egy nő lakásából. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hétvégi rendezvényei miatt a fővárosban lezárták a járműforgalom elől a Kossuth Lajos teret és környékét is. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Csurgói KK 34:21 Államilag elismert akadémia lett az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség technikai bizottsága támogatja, hogy 2026-tól kétévente rendezzenek világbajnokságot.