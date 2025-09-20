Egyke: izgalmas thriller ifj. Vidnyánszky Attilával és a Besúgó alkotójával

Megosztás itt:

A film egy gyermektelen házaspár, Gergő (ifj. Vidnyánszky Attila) és Nóri történetét meséli el, akik egy rejtélyes tinédzsert találnak az erdőben. A fiú azt állítja, hogy ők a szülei, és ahogy Gergő és Nóri a rejtély nyomába erednek, a saját életük és szerelmük is veszélybe kerül.

A film forgatókönyvét a négyszeres Magyar Filmdíjas Köbli Norbert (A vizsga, Félvilág) írta. A rendező Szentgyörgyi Bálint, aki a nemzetközi sikert aratott A besúgó című sorozat alkotójaként vált ismertté. Szentgyörgyi több nemzetközi produkcióban is részt vett, többek között Máltán és Izlandon is rendezett. Az EGYKE című film producerei Illés Gabriella és Köbli Norbert.

Fotó: Kaczúr Liza