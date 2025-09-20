Keresés

2025. 09. 20. Szombat
Egyke: izgalmas thriller ifj. Vidnyánszky Attilával és a Besúgó alkotójával

2025. szeptember 20., szombat 23:00 | Hír TV

Az EGYKE című, új magyar thriller főszerepében ifj. Vidnyánszky Attila lesz látható. A Szentgyörgyi Bálint rendezésében készülő mozi a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósul meg, a forgatás pedig szeptember végén indul. A film 2026 őszén kerülhet a mozikba.

 A film egy gyermektelen házaspár, Gergő (ifj. Vidnyánszky Attila) és Nóri történetét meséli el, akik egy rejtélyes tinédzsert találnak az erdőben. A fiú azt állítja, hogy ők a szülei, és ahogy Gergő és Nóri a rejtély nyomába erednek, a saját életük és szerelmük is veszélybe kerül.

A film forgatókönyvét a négyszeres Magyar Filmdíjas Köbli Norbert (A vizsga, Félvilág) írta. A rendező Szentgyörgyi Bálint, aki a nemzetközi sikert aratott A besúgó című sorozat alkotójaként vált ismertté. Szentgyörgyi több nemzetközi produkcióban is részt vett, többek között Máltán és Izlandon is rendezett. Az EGYKE című film producerei Illés Gabriella és Köbli Norbert.

Fotó: Kaczúr Liza

