Egyiptom az Interpollal keresteti Tutanhamon múlt héten elárverezett fejszobrát

Az amerikaiaknak és a magyaroknak ugyanolyan fontos a függetlenség és a szuverenitás – hangsúlyozta Orbán Viktor az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán a Budapesti Kongresszusi Központban. A miniszterelnök szerint átfedik egymást az amerikai és magyar értékek, hiszen megegyezik nézetük a család és kereszténység védelméről, emellett a keresztény közösségek védelme is összeköti őket. Zsitvay Tibor sokat tett azért, hogy Magyarország Európa élvonalába emelkedjen - mondta Kövér László, az egykori igazságügy-miniszter, házelnök halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett visegrádi emlékülésén. Magyarországon az általános szegénységi helyzet 2013 óta folyamatosan javul, a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya csökken - közölte az Európai Unió Tanácsa. Az ellenzék azon dolgozik, hogy az őszi önkormányzati főpolgármester-választás ne egy Karácsony-Tarlós közötti versenyről, hanem egy kormánypárt-ellenzék közti rivalizálásról szóljon - mondta Tarlós István Magyarország élőben c. műsorunkban. A hitelvesztés miatt büntették meg a választók az LMP-t, elsősorban ennek helyreállításán dolgozna Kendernay János, az LMP új társelnöke – hangzott el a Hír TV Magyarország élőben c. műsorában. Félmillióval több tankönyvet rendeltek az iskolák a szeptemberi tanévkezdésre, az erre fordított költségek 700 millió forinttal csökkentek tavalyhoz képest - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Tállai András: Az ellenzék mintegy 800 módosító indítványt nyújtott be a jövő évi büdzséhez, a kormány által rendkívüli kiadások fedezeteként beállított 110 milliárdos összeget jelölte meg forrásként, annak összesen több mint tízszeresét akarva elkölteni. A családok támogatásának növelését és a bővülő szociális forrásokat emelte ki a jövő évi költségvetés prioritásaként Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. A mostani bevándorláspárti brüsszeli vezetés nem áll le, és áterőltetné a migránsok elosztását - mondta Nacsa Lőrinc . A KDNP frakciószóvivője Dimitrisz Avramopulosz brüsszeli migrációs biztos nyilatkozatára utalt, aki azt mondta, amíg nincs végleges megállapodás a migrációs szabályokról, előzetes egyezséget kellene kötni a bevándorlók elosztásáról. Az antiszemitizmus egy új nagyságrenddel növekedett Európában, az ide érkező muszlim bevándorlók számának növekedésével új kihívásként jelent meg a muzulmán zsidóellenesség - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő. A Közel-Keletről érkezett fiatalok abban szocializálódtak, hogy elsőszámú, kiemelt ellenségük Izrael állam és a zsidóság - mutatott rá Horváth József. Befejeződött az 1-es villamosvonal Etele térig tartó meghosszabbítása - az új, 1,7 kilométeres szakaszt Tarlós István főpolgármester adta át. Az internetes kereskedő cégek túlnyomó része a tapasztalatok szerint együttműködő, de a fogyasztóknak is oda kell figyelniük vásárláskor - mondta Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke. Átlagos termés várható a vetésterület legnagyobb részét képező őszi vetésű kultúrák tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megyében - mondta Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Az idén 3,3-3,5 százalékos inflációra számítanak az elemzők. Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint meghaladhatta az 5 százalékot a magyar hazai össztermék (GDP) éves összevetésű növekedése a második negyedévben. Számít a diaszpórában élő fiatalokra az anyaország, és segíti őket a magyar kultúra őrzésében - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Tisztelni kell egymás belpolitikai döntéseit, és véget kell vetni a beavatkozások és a kioktatás politikájának - jelentette ki Szijjártó Péter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szlovákiai nem hivatalos külügyminiszteri értekezletén. Az úzvölgyi katonai temetőről és az új román közigazgatási törvényről tárgyalt a magyar és a román külügyminiszter Szlovákiában. A kisebbség- és magyarellenes román állampolitika leállítása céljával hívja tüntetni július 23-ra Székelyudvarhelyre szimpatizánsait az Erdélyi Magyar Néppárt. Megalapozatlan állítások vannak az EU Magyarországra vonatkozó ajánlásaiban, és sajnálatos, hogy az Európai Unió gazdaságirányítással kapcsolatos tevékenységét politikailag vitatható, oda nem illő témákkal lazítják fel - mondta Varga Mihály Brüsszelben. A török csendőrség az utóbbi két napban 777 olyan migránst tartóztatott fel a Görögországgal és Bulgáriával határos, nyugat-törökországi Edirne tartományban, akik illegálisan készültek az EU területére jutni - jelentette az Anadolu török hírügynökség. Az Európai Unió arra szólítja fel Iránt, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek veszélyeztetik az atomprogramjáról 2015-ben létrejött többhatalmi megállapodás jövőjét, és hagyjon fel az egyezmény által engedélyezett szint feletti urándúsítással. Teheránban kezdett tárgyalásokat a francia elnök diplomáciai főtanácsadója, hogy megakadályozza az iráni atomalkuban vállalt iráni kötelezettségek felmondása okozta feszültségek súlyosbodását. A lázadó síita húszik felszólították a jemeni kormányt támogató arab koalíciót, hogy azonnal és teljes egészében vonja ki csapatait Jemenből. Halálra ítélt 30 embert a lázadó síita húszik bírósága Jemenben - az elítélteket azzal vádolták, hogy a Szaúd-Arábia vezette katonai szövetségnek kémkedtek. Lengyelország a 2040-es évek elejére legalább hat atomreaktort épít és áramfelhasználásának már mintegy húsz százalékát fogja atomenergiával fedezni. Legkevesebb hetvenegy menedékkérőt mentett ki a tunéziai parti őrség a Kerkenna-szigetek térségben a Földközi-tengeren - közölte a TAP tunéziai hírügynökség. Exkluzív hangfelvételek birtokába jutott a Hír TV Riasztás című műsora a Fenyő-gyilkosság ügyében. A felvételeken Portik Tamás és Gyárfás Tamás beszélgetése hallható. Portik állítása szerint Gyárfás megbízást adott neki, hogy ölesse meg Fenyő János vállalkozót. Az úszószövetség korábbi elnöke mindvégig tagadta a vádakat. Közel kétszáz tonna élelmiszert és kétmillió liter italárut foglaltak le a magyar hatóságok az elmúlt hónapokban indított nemzetközi razziákon. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős bejutott a legjobb négy közé a wimbledoni teniszbajnokság női párosversenyében. Halász Bence 77,36 méterrel a második helyen végzett a férfi kalapácsvetők versenyében a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, Székesfehérváron. Nguyen Anasztázia 6,70 méteres egyéni csúccsal a harmadik helyen végzett női távolugrásban, míg Márton Anita 18 méter feletti teljesítménnyel negyedik lett női súlylökésben a székesfehérvári Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. Szerződést hosszabbított a Barcelona kosárlabdacsapatánál Hanga Ádám - az új szerződés 2022-ig szól, további egyéves opcióval.