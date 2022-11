Egyedülálló gigakoncert, ritkán látott világsztár vendég

Megosztás itt:

13 év csend és hallgatás után a NOX olyan erővel robbant vissza a köztudatba, melyről Szilvi és Tomi az elmúlt években csak álmodozott és terveket szőtt. Idén tavasszal futótűzként söpört végig a hír, hogy novemberben visszatér a NOX és egy páratlan gigantikus produkcióval, vadonatúj lemezzel, vadonatúj klippel és megannyi meglepetéssel örvendeztetik meg a közönségüket, megalakulásuk 20. évfordulójának alkalmából.

Eljött a hónap, melyre izgatottan várt a közönség. November elején megjelent a November című dal, egy a NOX-tól megszokott csodálatos és látványos videoklippel. November 14-én pedig végre napvilágot látott a vadonatúj album, mely találóan a Főnix címet kapta.

„Egy olyan lemez kelt életre, mely 13 hosszú éve okozott megfoghatatlan hiányérzetet bennünk és a NOX rajongóinak szívében. 11 vadonatúj dal, melyek egytől egyig erőt adnak, vígasztalnak, borzongatnak, és mosolyt csalnak az arcokra. Önazonos mégis friss, a NOX-ra jellemző hangzásvilággal, megfűszerezve az ősi magyarság eszenciájával és magyar népzene sokszínűségével.” - mesél az új albumról Péter Szabó Szilvia, a NOX énekesnője.

A koncert sem fog szűkölködni látványban, varázsban és meglepetésekben. A csapattól megszokott gigantikus táncszínházzal párban járó koncertre, egy különleges közreműködő is felkérést kapott. Ezt a meglepetést Szűcs Zoltán vezetésével, az Attraction Árnyékszínház produkciója hozza majd el, emelve az est fényét. Talán vannak, akik nem emlékeznek már annyira a régmúltra, de Szücsi a NOX 2002-es megalakulásakor közel egy évig alaptag volt. Ebből kifolyólag nem is volt kérdés, hogy Szilvi és Tomi szerették volna, ha Ő is részese lesz az újjászületésnek: „Boldogan vállalták a felkérést és nagyon örültek a közös munkának, ahogy mi is! A dolog további különlegessége, hogy az Attraction Árnyékszínház nyilvánosan, még sohasem lépett fel Magyarországon a Budapest Sportarénában.”