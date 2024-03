Egy tengerészből lett orosz komponista gazdag életútja

Megosztás itt:

A novgorodi kormányzóságban fekvő Tyihvin városkában látta meg a napvilágot egy zeneszerető családban. Hatévesen kezdett zongorázni, tizenegy évesen már komponált. Apja tengerésztisztnek szánta, ezért beiratkozott a szentpétervári kadétiskolába, de közben zeneileg is képezte magát. Megismerkedett Rossini, Beethoven, Mozart, Mendelssohn darabjaival, a legmélyebb benyomást Glinka operái, az Ivan Szuszanyin, valamint a Ruszlán és Ludmilla tették rá. Közeli barátja és mentora Milij Balakirev lett, ő mutatta be Cezar Kjuinak és Mogyeszt Muszorgszkijnak, a társaság később Alekszandr Borogyin csatlakozásával Ötök néven lett ismert, egy orosz zenekritikus a "Hatalmasok kis csapatának" nevezte őket. A csoport elvetette Wagnert és az olasz ízlést, inkább az orosz nemzeti témákat helyezte előtérbe.

A kadét Rimszkij-Korszakov tizennyolc évesen egy orosz katonai klipper fedélzetén két és fél évig tartó föld körüli útra indult, ekkor szerzett élményei ihlették később egzotikus témaválasztású, különleges hangszerelésű műveit. A hajón született az első orosz szimfónia, amelynek 1865-ös szentpétervári bemutatóján Balakirev vezényelt. Alig volt huszonhét éves, amikor 1871-ben kinevezték a szentpétervári konzervatórium hangszerelés- és zeneszerzés tanárának, az intézményben több mint két és fél évtizedig oktatott.

1872-ben feleségül vette Nagyezsda Purgold zongoraművészt, akitől később hét gyermeke született. Egy év múlva a flottazenekarok felügyelője, majd a szentpétervári Ingyenes Zeneiskola igazgatója lett. 1886-tól az orosz szimfonikus koncerteket szervezte, így nagy része volt abban, hogy az 1889-es párizsi világkiállításon orosz szerzők műveit mutatták be. Az 1905-ös forradalom után rövid időre elbocsátották tanári állásából, mert a sztrájkoló diákok védelmére kelt, s nyílt levélben tiltakozott a cári rendőrség önkénye ellen. A felsőbbséget egyébként sem tisztelte különösebben: egy anekdota szerint amikor a meglehetősen testes komponistát bemutatták a cárnak, az tréfásan megjegyezte: úgy látszik, jól megy a zenészeimnek. Mire Rimszkij-Korszakov azt felelte: Felséged valószínűleg azon lepődött meg, hogy lehet valaki ilyen kövér egy konzervatóriumi tanári fizetésből?

1867-ben írta Szadko című zenekari fantáziáját, az első orosz szimfonikus költeményt. A mű egyike korai programzenei próbálkozásainak, amelyben az európai - főleg Berlioz és Liszt Ferenc - hagyományait követte, s abban is az első, hogy témájáért a mese világába nyúlt. Második szimfóniáját (Antar) szintén keleti mese ihlette, az 1872-ben irodalmi alapon született, A pszkovi lány című operája Rettegett Iván korában játszódik, s sok rokonságot mutat Muszorgszkij Borisz Godunov című operájával, mindkettő igazi főszereplője az orosz nép.

Számos műve született orosz hősi énekek, mesék és mondák nyomán (Mese Szaltán cárról, Szadko, Legenda a láthatatlan Kityezs városáról és Fevronyija szűzleányról), de megigézte a kelet világa is, így született az Ezeregyéjszaka meséire íródott Seherezádé című szimfonikus szvit. A népdalok hatását mutatta a Gogol meséje nyomán komponált Májusi éj, Osztrovszkij műve alapján született Hópelyhecske című operája, a Nagy orosz húsvét - nyitány liturgikus témájú. Tizenöt operája közül Puskin ihlette a művész és a mesterember konfliktusát témájául választó Mozart és Salieri című művét, továbbá az utolsó, Az Aranykakas című operáját, amely a cári önkényuralom kíméletlen szatírája. Egyes operáinak betétei - mint A dongó című virtuóz hegedűdarab a Mese Szaltán cárról, a Hindu dal a Szadko című operából - ma is gyakran csendülnek fel a koncerttermekben.

Más szerzők műveinek hangszerelésével is foglalkozott, néhányat pedig szerzőjük halála után ő fejezett be (Kjui: Willaim Ratcliff, Dargomizsszkij: Kővendég, Muszorgszkij: Hovanscsina, Borogyin: Igor herceg), sokan meg is vádolták, hogy túlságosan is átdolgozta az eredeti alkotásokat. Közvetett módon neki köszönhető a táncművészetet forradalmasító Orosz Balett létrejötte is: tehetségtelennek nevezte Szergej Gyagilevet, akinek zenei álmai így összetörtek, s bánatában a művészetek körüli szervezésbe vetette magát.

Rimszkij-Korszakov műveire a kiváló hangszerelés, a romantikus álmodozás, az érzelmi gazdagság jellemző. Az Ötök zenei tagjai közül ő a "legnyugatosabb", a romantika mellett az európai újításokat is befogadta, egyben hidat teremtett Glinka és a modernizmus között. Tanítványai között tudhatta többek közt Szergej Prokofjevet és Igor Sztravinszkijt is, aki halálára darabot írt.

1908. június 21-én halt meg Ljubenszkben szívroham következtében, sírja a szentpétervári Tyihvin temetőben található. 1944 óta nevét viseli a szentpétervári konzervatórium, születése századik évfordulóján szülővárosában múzeuma, 1971-ben Leningrádban lakásmúzeuma nyílt. Zenéje a többi közt felhangzik A simlis és a szende, a Reklámőrültek, A Simpson család és a Kisvárosi gyilkosságok című tévésorozatokban, továbbá olyan mozifilmekben, mint A rádió aranykora, Az asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén, a Ragyogj!, a Túl a barátságon vagy az Életrevalók. Egyik legismertebb portréját Ilja Repin festette róla.

Forrás: MTI

Fotó: Wikipédia