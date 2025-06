Egy ország szoríthat ismét a magyar színészlegendáért – komoly műtét vár Reviczky Gáborra

Megosztás itt:

A lap emlékeztetett, annak ellenére, hogy már sok éve küzd betegségével, Reviczky Gábor 2025 tavaszára kifejezetten jó fizikai állapotnak örvendett, tele volt tervekkel és a hangulata is kiváló volt. Továbbá kifejezetten örült annak, hogy rá is lehetett voksolni az idei Halhatatlanok Társulata új tagjainak szavazásán. Végül meg is választották tagnak, ám az utóbbi időben az állapotáról nem jó hírek érkeztek, ugyanis nemrég Bach Szilvia humorista közösségi oldalán osztott meg egy Reviczky Gáborral közös friss képet. A fotó főként riadalmat váltott ki a rajongókból, akik nem győztek jókívánságaikat kifejezni a rákot leküzdő művész felé.

Reviczky Gábort 2022 decemberében prosztatarákkal diagnosztizálták, melynek következtében áttétek is kialakultak a szervezetében. A színész 2023-ban hozta nyilvánosságra betegségét, ami prosztatarák volt, de később csontrák is kialakult nála. Több kezelésen is átesett, köztük kemoterápián és sugárterápián is. Bár az orvosok nem jelentették ki hivatalosan, hogy meggyógyult, Reviczky Gábor úgy érzi, tünetmentes.

A Bors rámutatott, most úgy tűnik, Reviczky Gábor szívproblémákkal is küzd és még műtétre is szüksége lesz.