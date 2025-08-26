Keresés

2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Kultúra

Egy magyar dokumentumfilm nyerte el a Szarajevói Filmfesztivál fejlesztési programjának fődíját

2025. augusztus 26., kedd 15:50 | MTI

A budapesti Onyx étterem szétveréséről és újranyitásáról szóló A nagy újrakezdés című magyar dokumentumfilm kapta a Szarajevói Filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique fejlesztési programjában a fődíjat - tájékoztatott a Nemzeti Filmintézet.

  • Egy magyar dokumentumfilm nyerte el a Szarajevói Filmfesztivál fejlesztési programjának fődíját

Az Akar Péter és Fatér Ambrus rendezésében, az NFI támogatásával készülő dokumentumfilm nyersvágatát az augusztus 15. és 22. között megrendezett Szarajevói Filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique fejlesztési programjában szakmai mentorok értékelték. Ezek alapján a film elnyerte a versenyprogram 20 ezer euró értékű utómunka-támogatással járó, Avantpost nevű fődíját - írta az NFI.

A dokumentumfilm főhőse a 38 éves Anna, aki megörökli édesanyjától a két Michelin-csillaggal kitüntetett budapesti Onyx éttermet. De ő úgy dönt, hogy újraértelmezi az örökségét, és teljesen az alapoktól épít egy olyan éttermet, amely újszerű felfogást követ a vendéglátásban.

A film azt a folyamatot mutatja be, ahogy Anna vezetésével létrejön az Onyx alkotói közössége. A főszereplőt a családi örökség és a kollégái különféle problémái is kihívások elé állítják, miközben meg kell tanulnia vezetőként is helytállni az új keretek között - olvasható a tájékoztatóban.

A nagy újrakezdés producere Balogh Rita, koproducere Fränk Barbara, az operatőrei a két rendező mellett Nyoszoli Ákos és Székely Róbert, vágója Rudas Mariann. A dokumentumfilm várhatóan 2026-ban készül el.

A Szarajevói Filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique programjában olyan, még készülőben lévő dokumentumfilmek versenyeznek, amelyek a vágás fázisánál tartanak - áll a közleményben.

 

Forrás: MTI

Fotó: bing.com

