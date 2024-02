Egy latin feliratos szenteltvíz-hintő a Hónap kincse a Nemzeti Múzeumban

Sőt, a bahmuti csata irányítójának, Olekszandr Szirszkij vezérezredesnek egész életpályája szorosan kötődik Oroszországhoz - számolt be péntek reggel Dunda György, a HírTV ungvári tudósítója.

Diplomatákat képes mozgósítani az Action for Democracy

A 2022-es magyarországi választásokba is beavatkozó Action for Democracy (A4D) újabb igaztalan állításáról hullt le a lepel az X-mikroblogplatformon nemrég nyilvánosságra került videófelvételek nyomán - számol be a Mandiner.