Egy fanatikus rajongója elemezte ki az idén 50 éves Eddát

Megosztás itt:

Fény derült arra, minek köszönhető az Edda berobbanása a magyar rockzenébe, és miben tudtak teljesen újat nyújtani az itt élő embereknek és a rock szerelmeseinek országszerte.

Fejesné Csilla Nyékládházán él, és az Edda nagy rajongójaként készült a szombati jubileumi koncertre. Korábban a Boon.hu oldalán írtak az Edda koncertjéről. Itt pedig mindent megtudhatunk az Edda tagjairól és zenéjéről.

Az idézett rajongó szerint az Edda zenéje Miskolc városáról egy tükröt mutatott, ami nem mindig volt pozitív, gondoljunk csak az Elhagyom a várost című dalra. Azonban Pataky Attila később sokszor elmondta, hogy mindig nagy örömmel tér vissza Miskolcra, és mennyire szereti a várost, a vármegyét.

Fejesné Csilla szerint a mai fiatalokat is megérinti az Edda, ha találkoznak ezzel a minőségi zenével. Ő magával vitte a 13 éves lányát nyáron egy Edda-koncertre. A lánya először húzta a száját, nem akart menni, aztán utána bevallotta neki, hogy nem is volt olyan rossz. Mert hat számot is ismert az előadottakból, és jövőre is vele megy majd Edda-koncertre. „Eddásnak” lenni Fejesné Csilla szerint egy életérzés, és a gyermeke is átélhetett ebből egy kicsit az Edda-koncert által.

A teljes cikk a Boon.hu honlapján olvasható.

Fotó: F. Kaderják Csilla / Boon.hu