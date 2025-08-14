Dzsessz, filmzene és gyerekprogramok várják a látogatókat a KultúrKavalkádon

Megosztás itt:

A kínálatban pezsgőfesztivál is szerepel: a látogatók a magyar pezsgő 200 éves hagyományát ünnepelhetik és a hazai pincészetek kínálatából válogathatnak - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint kiemelik,

a családosoknak elsősorban a gyermekkoncertek és bábszínházi előadások miatt érdemes ellátogatni a helyszínre. A színpadi fellépéseket további kitelepülések, foglalkozások kísérik.

Augusztus 19-én a kisszínpadon a Maszk Bábszínház, az Itt és Most Társulat improvizációs színháza, továbbá a Jazzformers várja a közönséget, míg a nagyszínpadon a Zabszalma zenekar, a Hot Jazz Band és a Kerekes Band lép fel.

Augusztus 20-án a kisszínpadon a Tibus és a Hintaló című előadás mellett a Borbély Mihály Quartet, valamint a Jazzformers koncertje látható.

A nagyszínpadi programban szerepel néptánc- és táncszínházi bemutató, a Swing á la Django fellépése, továbbá filmzenei koncert a Duna Szimfonikusok előadásában.

A Szent István Nap programsorozat eseményei, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók - áll a közleményben.