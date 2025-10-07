Duett: zene és fényképezés címmel nyílt tablókiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében

Megosztás itt:

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a kiállítás keddi megnyitóján elmondta, hogy a MNM és a Magyar Zene Háza közösen rendezi meg a kiállítást, amelynek másik része kedd délutántól lesz látható a városligeti intézményben.

A főigazgató ismertetése szerint a két helyszínen megrendezett tárlatok fényképeit a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményeiből válogatták.

A Duett című kiállításban két művészeti ág, a zene és a fényképezés találkozik egymással.

A főigazgató ismertetése szerint a két kifejezési forma egymással párbeszédet folytatva, formabontó módon mutatja be, ahogy a zenei élmények a fényképezés eszközei révén láthatóvá válnak.

A megszólaló zene betölti teret:

családi nappalit, hangversenytermet, rádióstúdiót, tánctermet, vendéglőt vagy akár egy városi teret, a képeken a zene, a zenélés és a hallgatás is képi formában jelenik meg -mutatott rá a főigazgató.

Mindkét kiállítás azonos koncepció alapján jött létre: kilenc tértípus mentén mutat be archív felvételeket két hónapon keresztül

- tette hozzá Zsigmond Gábor.

Bősze Ádám zenetörténész elmondta: a kiállítás archív felvételein zenei pillanatok, csend, harctér, polgári otthon és koncertek elevenednek meg. Megjegyezte, a pillanatfelvételek felidézik azt, hogy mi szólhatott ott és akkor. A néma képek a fantázia segítségével zenei élménnyé válnak - magyarázta a zenetörténész.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna kurátor ismertetése szerint a kiállításon szereplő képek nem zenei hatást kívánnak kelteni a nézőben, nem a zenéből merítenek inspirációt, hanem a zenével töltött tereket nyitják meg előttünk, mindkét tárlatot különféle tértípusok mentén rendezték el.

Mint mondta, olyan tereket kerestek, amelyek hangulatait és jelentéseit nagyban befolyásolta, hogy milyen zene szólt bennük és az, hogyan hatott az az ott lévőkre.

Ezek a képek lehetőséget adnak arra, hogy kérdéseket tegyünk fel

- magyarázta a kurátor.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna ismertetése szerint az egyik képen a tizenhat éves Dohnányi Ernő látható édesapjával és más zenészek társaságában, egy másikon Cselényi József operaénekes otthonában a családjával, de Szabados György zongoraművész keze is felfedezhető az egyik archív felvételen zongorázás közben.

Csellót készítő első világháborús katonák is megjelennek az egyik képen, de a kiállítás felvételei között feltűnik a Zeneakadémia tere is, amelyben "Clemens Krauss vezénylését képzelhetjük el, amint a Bécsi Operaház százfős énekkarát dirigálja a pesti közönség előtt" - mondta a kurátor.

Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója szerint a képeket nézve megszólalhat bennünk a zene: olyan emlékek jönnek elő a gyerekkorból, a mindennapokból, amitől azt érezheti a néző, hogy a zene jelen van - hangsúlyozta.

Fotó: A Duett: zene és fényképezés című tablókiállítás részlete a Múzeumkertben a megnyitó napján, 2025. október 7-én. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Zene Háza közös kiállítása december 7-ig látogatható. MTI/Hegedüs Róbert