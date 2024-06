Demeter Szilárd: A Jeles napok a mi virtuális kalendáriumunk

A Jeles napok az iskolai munkát - tanórák színesítését, óravázlatok készítését, tananyagrészletek kibontását, ünnepségek, vetélkedők, szabadidős programok szervezését - is segíti. A folyamatosan gazdagodó, hiánypótló gyűjtemény a felhasználók más csoportjai számára is hasznos művelődéstörténeti ismereteket közvetít - áll az OSZK összegzésében.

Az OSZK által kiadott írásos összegzés szerint a nemzeti könyvtár égisze alatt 2007 januárja óta működő online tartalomszolgáltatás informatikai és arculati szempontból is megújult. A digitális összeállítás célja továbbra is a magyar szellemi örökséghez kapcsolódó évfordulók megőrzése és közzététele.

