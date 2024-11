Dél-koreai dzsesszformációk játszanak Budapesten

Megosztás itt:

A szervezők közleménye szerint a zenei események a két ország között idén tavasszal indult jazz csereprogram keretében valósulnak meg.

Mint írták, a partnerség első állomásaként májusban a hagyományos koreai zenét (gugak) és a dzsesszt ötvöző Sinnoi együttes lépett színpadra a magyar fővárosban. A Soojin Suh Coloris Trio és a Bando szintén a gugak jazz képviselője. A koncertek a JazzFest Budapest, a dél-koreai Jarasum Jazz Festival és a budapesti Koreai Kulturális Központ együttműködésében, a KOFICE (Koreai Kulturális Cserealap) támogatásával valósulnak meg.

A Soojin Suh által vezetett formáció névadó-alapítója Dél-Korea egyik legígéretesebb dobosa, aki rendszeresen közreműködik más előadók lemezein is, emellett három albumot adott ki zenekarvezetőként: The Moon In Your Hand (2014), Strange Liberation (2018) és Colorist (2020). Tagja a Baum Sae együttesnek és a Near East Quartetnek is, utóbbi 2018-as, azonos című albumát a világhírű ECM Records adta ki. Colorist Trio projektjében, amely a koreai hagyományos zenét teszi maivá a dzsessz segítségével, Kang Jaehun zongorázik, Kim Hoo pedig nagybőgőn játszik.

A Bando kortárs zenei projekt arra keresi a választ, miből is született a hagyományos koreai zene. Az együttesben Hwang Jinah (koreai citera), Lee Simoon (gitár), Kim Sung-wan (szaxofon) és Kim Sujun (dob) játszik. Mint az ajánló kiemelte, a koreai zene identitását erősen befolyásolta az ország félsziget (koreaiul: bando) mivolta. A Bando repertoárjában szülőhazájuk földrajzi jellegzetességei elevenednek meg, így a tenger, a folyó, a rizsföld vagy éppen az út.

A Soojin Suh Coloris Trio koncertjére november 9-én a Jedermann Caféba a belépés ingyenes, ugyanakkor önkéntes, szabadon választott mértékű hozzájárulással lehet finanszírozni. A Bando koncertje november 10-én a Koreai Kulturális Központban szintén ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)