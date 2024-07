Debreceni virágkarnevál: készülnek a virágkocsik, kétezer felvonuló lesz a karneváli menetben

Közleményükben azt írták, a karneváli menetet idén is a hagyományos élményfutás és oldtimer show előzi meg. A karneváli menetben tíz virágkocsit láthat majd a közönség: a sort idén is a Szent Korona nyitja meg, de kocsit indít a karneválon a CATL, a Teva, a Richter Gedeon, a Debreceni Szakképzési Centrum, a Magyar Posta, a BMW Group Gyár Debrecen, a Fórum Debrecen és a Cívis Kosárlabda Klub Kft., és ezúttal is ott lesz a menetben Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Agrometeorológia: a nyári kapás növényeknek nagy szükségük lenne csapadékra A nyári kapás növényeknek ebben az időszakban lenne szükségük a legtöbb csapadékra, de az elmúlt napok záporai csak kevés helyen enyhítették az egyre fokozódó csapadékhiányt és számottevő eső a következő nyolc-tíz napban sem várható; az aszályhelyzet további romlására lehet számítani - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az Unió szerint nem okoz problémát Ukrajna kőolajszállítási korlátozása Nem áll fent probléma sem Magyarország, sem Szlovákia esetében amiatt, hogy Ukrajna kőolajszállítási korlátozást vezetett be az orosz Lukoil cégre – jelentette ki Olof Gill, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben, az uniós végrehajtó testület szokásos napi sajtótájékoztatóján csütörtökön.