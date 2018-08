Csíksomlyói passió: „régi álmom valósult meg”

2018. AUGUSZTUS 19., VASÁRNAP NE VIGYENEK HÁZIÁLLATOT A TÛZIJÁTÉKNÉZÉSRE! KÉRI AZ ORSZÁGOS ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET. A HANG- ÉS FÉNYHATÁSOK ELKERGETHETIK, DE MEG IS VADÍTHATJÁK AZ ÁLLATOKAT. TÖBB SZÁZEZER VIRÁG, 16 VIRÁGKOCSI ÉS TÖBB EZER TÁNCOS LESZ A 49. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁLON. A TAPASZTALATOK SZERINT AUGUSZTUS 20-ÁN MEGDUPLÁZÓDIK DEBRECEN TÖBB MINT 210 EZRES LÉLEKSZÁMA. KÖVÉR LÁSZLÓ: AZOK A NEMZETEK BIZONYULNAK MAJD SIKERESNEK A 21. SZÁZADBAN, AMELYEKNEK ERÕS LESZ A HITÜK ÉS AZ ÖNTUDATUK. AZ LMP ARRA KÉRI A FÕVÁROST, HOGY TÁMOGASSA A MÛANYAG ZACSKÓK LECSERÉLÉSÉT. CSAKNEM 400 HELYSZÍNEN JELENTETTEK BE TÛZIJÁTÉKOT AZ ORSZÁGBAN AUGUSZTUS 20-ÁRA. BAKONDI: AZ ÉRINTETT SZERVEK FELKÉSZÜLTEK AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSÁRA. A HÉTVÉGÉRE AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉN MÁSODFOKÚ RIASZTÁS LESZ ÉRVÉNYBEN. A KÖVETKEZÕ HÉTEN TOVÁBB APADHAT A DUNA VÍZSZINTJE, PEDIG EGY HAJÓZÁSI SZAKEMBER MÁR MOST TRAGIKUSNAK NEVEZTE A HELYZETET. AZ AKADOZÓ ÁRUSZÁLLÍTÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTEN IS ÉREZHETÕ KÁROKAT OKOZHAT. NÕTT A BALATONI SZÁLLODÁK KIHASZNÁLTSÁGA EBBEN AZ ÉVBEN A JÓ IDÕ ÉS AZ AUGUSZTUS 20-AI HOSSZÚ HÉTVÉGE MIATT. ISMÉT A MENEDÉKKÉRÕK SZÉTOSZTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EU-T AZ OLASZ KÖZLEKEDÉSI MINISZTER. KIEMELTÉK VASÁRNAPRA VIRRADÓRA A MORANDI-HÍD ROMJAI ALÓL GENOVÁBAN A HÁROM UTOLSÓ, ELTÛNTKÉNT NYILVÁNTARTOTT EMBER HOLTTESTÉT. ÍGY ÖSSZESEN 43-RA NÕTT A KEDDI VIADUKT-TRAGÉDIÁBAN ELHUNYTAK SZÁMA. ELBÚCSÚZTATTÁK A GENOVAI HÍDOMLÁS ÁLDOZATAINAK EGY RÉSZÉT, AZOKAT AZ ELHUNYTAKAT, AKIKNEK CSALÁDTAGJAI ELFOGADTÁK AZ ÁLLAMI TEMETÉST. TÖBB CSALÁD A KORMÁNYT IS FELELÕSNEK TARTJA A MORANDI-HÍD LEOMLÁSA MIATT. AZ AUTÓSZTRÁDA-TÁRSASÁG FÉLMILLIÁRD EURÓ KÁRTÉRÍTÉST HELYEZETT KILÁTÁSBA GENOVA VÁROSA ÉS AZ ÁLDOZATOK CSALÁDTAGJAI SZÁMÁRA. NYOLC ÉV UTÁN GÖRÖGORSZÁG MEGSZABADUL A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI GYÁMSÁG ALÓL: AUGUSZTUS 20-ÁN JÁR LE A HARMADIK PÉNZÜGYI MENTÕCSOMAG HATÁLYA. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK TWITTER-BEJEGYZÉSEIBEN A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZERINTE DISZKRIMINATÍV GYAKORLATÁT BÍRÁLTA. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTON MÉG TÖBB BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST SZABHAT KI ANKARÁRA, HA NEM BOCSÁTJA SZABADON A BEBÖRTÖNZÖTT LELKIPÁSZTORT. TÖRÖKORSZÁG VÁLASZOLNI FOG AZ ESETLEGES ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓKRA. VENEZUELAI BEVÁNDORLÓKRA TÁMADTAK HELYIEK AZ EGYIK BRAZIL HATÁRVÁROSBAN, MERT AZT HITTÉK, HOGY MEGTÁMADTAK EGY HELYI BOLTOST. MINTEGY 350-EN MEGHALTAK AZ INDIA DÉLI RÉSZÉN FEKVÕ KERALA ÁLLAMOT SÚJTÓ ÁRADÁSOK MIATT. ÚJABB ERÕS, 6,3 ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG VASÁRNAP AZ INDONÉZIAI LOMBOK SZIGETÉT. MEDVÉT ÜTÖTT EL EGY KISTEHERAUTÓ A ROMÁNIAI A1-ES AUTÓPÁLYÁN NAGYSZEBEN KÖZELÉBEN. MINTEGY 3,5 KM-ES TORLÓDÁS ALAKULT KI AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN HEGYESHALOMNÁL AUSZTRIA FELÉ. SZEMÉLYAUTÓ ÉS RENDÕRAUTÓ KARAMBOLOZTAK VÁC BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ, A TORLÓDÁS TÖBB, MINT 5 KM HOSSZÚ. 10 ÉVES KISLÁNYT ERÕSZAKOLT MEG EGY 58 ÉVES FÉRFI DOMBÓVÁRON, A RENDÕRÖK ÕRIZETBE VETTÉK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 7-ES FÕÚTON AGÁRDON, ÖT EMBERT KÓRHÁZBA VITTEK. LEÉGETT EGY FA SZERKEZETÛ IDEIGLENES VENDÉGLÁTÓHELY VASÁRNAPRA VIRRADÓRA A BUDAI VÁRBAN.