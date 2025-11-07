Cserhalmi György újra színpadon

Megosztás itt:

Az előadás kiindulópontja Cserhalmi György négy évvel ezelőtti, a Magyar Művészeti Akadémián elhangzott székfoglaló beszéde, amely nagy visszhangot váltott ki - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, az est azonban nem annak újrajátszása, hanem őszinte visszatekintés az emberi élet törékenységére és humorára.

"Cserhalmi ugyanis időközben megírta a gyermekkorát, a szüleit, testvéreit, rokonait, emberré válásának történetét. A betegséget, fájdalmat, dühöt, örömöt, veszteséget, és még számtalan mindent, ami egy politikai botránynál is veszélyesebb és felkavaróbb"

- fogalmaznak a közleményben.

Az előadásban Cserhalmi György mellett Roszik Hella és Szép András is színpadra lép. Az est rendezője Novák Eszter, dramaturgja Kárpáti Péter. A látványt Zeke Edit, a zenei világot Szép András alkotta meg.

Az előadást, a november 13-ai premiert követően, november 26-án, december 27-én és január 4-én is műsorra tűzi az Örkény Színház. További információ a www.orkenyszinhaz.hu oldalon érhető el.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán