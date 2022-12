Családi programok a Mindszentyneumban

Megosztás itt:

A disznóöléskor szokásos rigmusokat a lucázás követte az Üstökös Kompánia előadásában. A bemutatóhoz a legkisebbek is csatlakoztak.

Németh Bianka gyermekeivel vett részt a szünidei programon. Fontosnak tartják a családban a hagyományok ápolását:

- Nagyrészt ismerték. Ültettünk mi is Luca búzát, sokat énekelünk is, úgyhogy azért a hagyományok egy részét ismerték. Disznóvágásban nem nagyon volt még részünk, azt sajnáljuk, de majd egyszer talán az is meglesz.

A népszokások közül a Szent Család járás, a betlehemezés és a regölés sem maradhatott ki. A program végén valamennyi résztvevő táncra perdült, közösen búcsúztatták az óévet.