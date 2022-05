Családi fesztivál sztárfellépőkkel a csaknem kétszáz éves angolparkban

Megosztás itt:

Immár hatodik alkalommal rendezik meg az Alcsúti Arborétumban Vál-völgye legkedveltebb gasztronómiai, zenei és kulturális zsúrját. A fesztiválra 2022. június 4-én és 5-én várják a közönséget. Az első ilyen eseményt még 2015-ben tartották, azóta a program igencsak kinőtte a korábbi kereteket - az eredeti egy helyett például kétnaposra bővült. A pandémia miatt tartott kétéves kényszerű szünet után idén ismét megtarthatják a fesztivált, ahol az érdeklődők találkozhatnak a helyi manufaktúrák termékeivel, és emellett minőségi szórakozásban, igényes kulturális programokban lehet részük.

A szervezők egyik célja egyébként a kezdetektől fogva az volt, hogy lehetőséget adjanak a helyi kistermelőknek, manufaktúráknak termékeik bemutatására, és minél többen ismerjék meg a helyi előadóművészeket is. Idén harcművészeti bemutató, néptánccsoportok, zenekarok, népdalénekesek és a gyerekkórus fellépése, valamint mazsorett előadások színesítik a palettát szombaton és vasárnap is. A vásáron a vendégek bőrdíszműves munkák, kézzel készült textil termékek, natúr kozmetikumok közül válogathatnak, de vásárolhatnak friss tejtermékeket vagy akár pálinkát is.

Aki pedig igazán megéhezik-megszomjazik, azt különböző finomságok várják. A Dereszla Gasztro- és Borudvarban egyebek mellett italokat, fagylaltot, ropogtatnivalókat, kolbászt, kenyérlángost, hamburgert is kínálnak majd. A Vál-völgy Pékség termékeit is megkóstolhatjuk az eseményen.

A rendezvény ideje alatt a kápolna hűvösében a Színnel-lélekkel kiállításban gyönyörködhetnek a látogatók - megcsodálhatják Fekete Ildikó népművész hímes tojásait, Csepeli Oxána és Ágh Gyula festőművész alkotásait.

A Vál-völgyi Zsúr kisszínpadán szombaton és vasárnap is 10 órakor kezdődnek a programok helyi előadók műsorával. Ezután olimpikonokkal találkozhat a közönség - június 4-én Risztov Éva, Bárdosi Sándor, Fodor Rajmund és Szécsi Zoltán, 5-én Storcz Botond és Cseh László mesél majd a nézőknek. Mindkét napon látható lesz az exatlonisták sportbemutatója - lesz BMX, kickbox, karate és freestyle foci is, mindezt pedig közönségtalálkozó követi. Szintén a kisszínpadon szórakoztatja majd a közönséget a Valmar, Kis Grófo, a Fiestából is ismert Csordás Tibi, Nótár Mary, a Swing á la Django, Toldi Viktória és zenekara, továbbá a Melody Maker, valamint a V-Tech egykori énekese, Kefir.

A nagyszínpadon igazi sztárparádé indul délután 5 órától. Szombaton zenél az Irigy Hónaljmirigy, Azahriah, a Follow the Flow, a napot pedig Demjén Ferenc fellépése zárja. Vasárnap a látogatók megnézhetik a Rippel Brothers Show-t, színpadra lép majd a Ferinek nem mindegy, Pápai Joci és az Edda Művek is. A Zsúrt a Havasi Koncertshow zárja. A rendezvény házigazdája Kiss Ramóna, a TV2, és Dénes Tamás, a Retro rádió műsorvezetője.

A 6. Vál-völgyi Zsúr egy igazi családi program, így a gyerekek szórakozására is nagy figyelmet fordítanak – rengeteg programmal, köztük különböző kézműves foglalkozásokkal, népi fajátékokkal, lufihajtogatással, bohóc- és bűvészshow-val, mágneses horgászattal és hennafestéssel kedveskednek nekik, és meglátogathatják a Rippel Cirkuszi Kalandparkot is. A kisszínpadon szombaton a Kicsi Gesztenye Klub, vasárnap a Grimm-Busz Színház előadását élvezhetik. A kihívásokat kedvelő nagyobbak pedig kipróbálhatják a mobil mászófalat vagy a rekeszmászást is.

Részletes program és információk a fesztivál honlapján találhatók: www.valvolgyizsur.hu

Különleges környezet, védendő értékekkel

Az Alcsúti Arborétum a fővárostól mindössze 40 kilométerre, Székesfehérvár és Tata között helyezkedik el. A helyszín megközelítése talán a Vál-völgyi kisvasúttal a leghangulatosabb, a szerelvények a fesztivál idején sűrített menetrenddel közlekednek majd. Az autóval érkezők az M1 autópályáról a bicskei leágazásnál a 881-es közúton, illetve az M7-ről a Baracska-Kajászó leágazásnál a Kajászó-Vál-Alcsútdoboz útvonalon keresztül találják meg az ország egyik legrégibb angolpark jellegű kertjét. A kocsik az arborétum melletti füves területen állhatnak meg, ez a piknik alatt parkolóként működik majd. Befogadóképessége azonban korlátozott, ezért a szervezők a látogatóknak azt ajánlják, válasszák inkább a tömegközlekedést – vonattal például el lehet jutni Bicskéig, majd onnan helyi autóbusszal Alcsútdobozig. Felcsútról a rendezvény alatt Dotto kisvonattal is utazhatunk a Zsúrra. A biciklivel érkezők a főbejárat melletti tárolóban hagyhatják kerékpárjukat, a rendezvény területére csak gyalog szabad belépni, továbbá a növényvilág megőrzése érdekében állatot sem lehet bevinni a területre. Az arborétumba egyébként a főbejáraton kívül az alcsútdobozi bejárat felől is be lehet jutni.

A főbejárat melletti faház a rendezvény alatt információs pontként is működik. Jegyet nem kell venni, a belépés mindenkinek ingyenes, és az esemény a hatályos jogszabályok értelmében védettségi igazolvány nélkül látogatható. Dohányozni viszont csak a kijelölt pontokon megengedett. A rendezvényre szeszes italt nem lehet bevinni, legfeljebb fél liternyi nem alkoholos itallal felszerelkezve léphetünk be a területre. A szervezők azt tanácsolják, hogy a látogatók készpénzzel is készüljenek, mert nem minden kiállító biztosít lehetőséget a bankkártyás fizetésre. A terület több pontján is rendelkezésre áll majd mobil WC-egység, ezek hölgyeknek fenntartott részében pedig külön pelenkázót találnak az anyukák. Szükség esetén természetesen az egészségügyi szolgálatot is igénybe vehetik a látogatók a fesztivál térképén feltüntetett helyeken. Aki elveszített valamit, az az információs pultnál kérhet segítséget - ugyanitt jelentkezhet az is, aki elhagyott holmit talált.