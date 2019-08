Csaknem kétszáz alkotás szerepel majd a Vásárhelyi Őszi Tárlaton

Thürmer Gyula pártelnök a Munkáspárt főpolgármester-jelöltje - jelentette be Kakacs Magdi, a párt alelnöke. Blokáddal tiltakozott a Coca-Cola dunaharaszti gyáránál a Mi Hazánk Mozgalom, az üdítőgyártó cég homoszexualitást támogató kampánya miatt. Szexuálisan zaklathatott egy diáklányt Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője - írja a Ripost. Az eset abban a szeretetotthonban történt, amelyet a Momentumos EP-képviselő apja, a szintén zaklatási botrányba keveredett Donáth László lelkész vezet. Akár hosszú távon is az ellenzék vezető erejévé válhat Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója - vélik a Magyar Nemzetnek nyilatkozó politikai elemzők. A magyar fiatalok jelentik a családbarát ország, a családbarát magyar nemzet jövőjét és a fennmaradás zálogát – jelentette ki az Emmi ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára. Illés Boglárka hangsúlyozta: a fiatalok ma is számtalan kihívással szembesülnek, ám a kormány minden támogatást meg akar adni nekik, hogy élni tudjanak lehetőségeikkel. Már 15 ezernél többen igényelték a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását - ismertette Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A nagy tech óriásoknak, mint a Google vagy a Facebook is ki kellene venniük a részüket az európai közteherviselésből, nem csak azokban az országokban, ahol a telephelyük van - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Sziget fesztiválon. 35,1 százalékkal emelkedett az építőipar termelése az első félévben az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júniusban 38 százalékkal nőtt a magyarországi csomagküldő és internetes kiskereskedelem az egy évvel korábbihoz képest, igaz, a teljes forgalomból még így is csak 5,4 százalékkal részesedik - írja a Világgazdaság. Segély helyett tudás- és technológia exporttal kellene segíteni az aszály sújtotta afrikai országokat - jelentette ki Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója.. Fokozódik a migrációs nyomás a balkáni térségben és a Málta, illetve Olaszország felé tartó illegális bevándorlás is egyre intenzívebb - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai szerint ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma az Európai Unióban. Újabb 81 migránst mentett ki a Földközi-tengerből az Ocean Viking, így már több mint 250 illegális bevándorlóval a fedélzetén szeretne kikötni valamelyik dél európai országban. Rendőrségi razzia eredményeként őrizetbe vették egy nemzetközi migránscsempész hálózat két feltételezett tagját Athénban - közölték a görög hatóságok. Fennakadt egy kisteherautónyi pakisztáni és bangladesi migráns és sofőrjük Észak-Macedóniában rendőri ellenőrzésen - az autó vezetőjét őrizetbe vették, a 22 migránst pedig visszatoloncolják Görögországba. Továbbra is az előrehozott választások mellett kampányol az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini leszögezte: nincs más kiút a politikai válságból. Matteo Renzi volt kormányfő, a Demokrata Párt szenátora szerint viszont őrültség lenne szavazást tartani. A legfrissebb felmérések szerint Matteo Salvini bevándorlásellenes pártja nyerné meg az előrehozott választást Olaszországban. A felerősödött magyarellenes provokációkkal szemben egységesen kell fellépnie az erdélyi magyar közösségeknek - jelentette ki Kulcsár-Terza József székelyföldi parlamenti képviselő az Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi táborában. A politikus hangsúlyozta: Az erdélyi magyarság krízishelyzetben van, a román hatóságok egyre több fronton próbálják megnyirbálni a kisebbségi jogokat és igyekeznek ellehetetleníteni a magyar közösségeket társadalmi és gazdasági téren egyaránt. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy olyan puskaporos hordóvá változtatja a Perzsa-öböl térségét, amely csak a szikrára vár. A hongkongi nemzetközi repülőtér elrendelte a mai járatok törlését, miután a több ezer résztvevős kormányellenes tüntetés lehetetlenítette el a repülőtér zavartalan üzemeltetését. Négymilliárd fontot (1400 milliárd forintot) költöttek árufelhalmozásra a britek az európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének veszélyétől vezérelve. Nem ismerte el az ellene felhozott vádakat a mecsetbeli lövöldözéssel és gyilkossággal gyanúsított norvég férfi - Philip Manshaust azzal vádolják, hogy tüzet nyitott egy Oslóhoz közeli imaházban, valamint megölte mostohahúgát. Elnökké választása esetén a Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden korábbi alelnök arra fog törekedni, hogy be lehessen tiltani a támadófegyvereket az Egyesült Államokban - írja a The New York Times. Pénzbírsággal sújtotta a horvát bíróság azt a háziorvost, akinek egyik páciense drogok hatása alatt júliusban súlyos balesetet okozott egy fizetőkapunál. Öt kisgyerek meghalt, és egy felnőtt megsérült egy tűzesetben az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában. Áradás sodort el több autót a svájci Chamoson településen, az egyikben egy férfi és egy hatéves kislány volt, akiknek azóta nyomuk veszett - közölte Valais kanton rendőrsége. Öt településen tizennégy autóról lopta le a kerekeket tavaly ősszel egy 53 éves győri férfi, akit a Győri Járási Ügyészség minősített lopások elkövetésével vádol - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Három teherautó összeütközött az M1-es autópályán Bicskénél - a balesetben egy ember életét vesztette. A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben. Beismerte a bűncselekmény elkövetését az az ukrán állampolgár, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnapra virradóra több késszúrással megölt egy férfit Rákospalotán - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 4,1 erősségű földrengés volt hajnalban Heves város közelében, a rengést a lakosság is érzékelte - károkról egyelőre nem érkezett információ. Az elmúlt napokban többször riasztották a mentőket olyan rosszullétek miatt, amelyeket a hőség okozott - mondta Gellér Éva, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az augusztus 20-i légi parádé előkészületei miatt kedd délután megnövekedett zajhatásra lehet számítani Budapest fölött, a Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Sastin Marianna aranyérmet szerzett a Minszkben rendezett Alekszandr Medvegy nemzetközi birkózó emlékversenyen. Európa-bajnok lett a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott. Kovács Sarolta olimpiai kvótát szerzett az angliai Bath-ban rendezett öttusa Európa-bajnokságon. Davide Lanzafame, a labdarúgó NB I elmúlt két idényének gólkirálya a Ferencváros csapatától hétfőn visszatért a Budapest Honvédhoz.