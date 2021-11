Chopin-Liszt zenélő okospaddal gazdagodik Budapest

Megosztás itt:

2020-ban ünnepeltük Fryderyk Chopin lengyel zeneszerző születésének 210. évfordulóját, amely idén Liszt Ferencet illeti meg. Ebből az alkalomból a budapesti Lengyel Intézet felkérésére és elképzelései alapján a KUUBE Hungary Kft., egy prémium minőségű, okos utcabútorok gyártásával foglalkozó magyar startup egy zenélő okospadot fejlesztett ki. Az Lengyel Intézet a kulturális együttműködés jegyében ezzel az időtálló projekttel szeretne emléket állítani a két nemzet világhírű zeneszerzőinek.

A Lengyel Intézet vezetőségét a Varsóban nagy népszerűségnek örvendő Chopin-padok ihlették, a budapesti Chopin-Liszt okospad azonban a lengyel utcabútornak egy lényegesen továbbfejlesztett formája, több szempontból is: rendkívül jó minőségű hanganyag lejátszására alkalmas, 8 férőhelyes, két USB porttal, valamint két vezeték nélküli töltővel felszerelt, amely 20 méteres körzetében korlátlan 4G alapú wifi hozzáférést biztosít. Működését napelemekkel töltött akkumulátorok látják el. Ezen felül a Kuube Plus pad aktív állapotban környezetének változásait is tudja majd monitorozni: UV-szintet, levegőminőséget, páratartalmat, hőmérsékletet és légnyomást mér. A zeneszámokat - Chopin és Liszt zeneműveit Farkas Gábor előadásában - a pad használói választhatják majd ki és indíthatják el érintőképernyő segítségével. A zene hangereje úgy kerül beállításra, hogy azt csak a pad közvetlen közelében lévők hallhassák, az ott lakók és járókelők megzavarása nélkül.

A zenélő pad Budapest közterületén kerül elhelyezésre, a helyszínnel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak.