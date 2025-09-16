Budapesten kezdődik a 8. Klasszikus Film Maraton: külföldi és magyar mesterművek a vásznon + videó
2025. szeptember 16., kedd 19:10
Kollégánk, Palányi Nóra élőben, az Uránia Nemzeti Filmszínházból jelenti, hogy az esemény elkezdődött. A fesztivál a filmművészet legjavát hozza el a fővárosba, lehetőséget adva a nézőknek, hogy újra felfedezzék a nagy mozis korszakok alkotásait. A program a legendás magyar filmek mellett olyan külföldi klasszikusokat is bemutat, amelyek időtálló értéket képviselnek.
