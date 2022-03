Beteg Deák Bill Gyula, nem vehette át a kitüntetését

Megosztás itt:

Deák Bill Gyula nagyon csalódott, hogy nem vehette át személyesen a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Erről a Borsnak mesélt a zenész. A polgári tagozat kitüntetésében főigazgatók és sportvezetők részesültek, egyetlen előadóművészként egyedül ő részesült a kitüntetésben.

Nem tudtam elmenni, beteg vagyok, 39 fokos lázam van, itthon fekszem

– mondta a telefonba Deák Bill, hogy hol maradt az ünnepségről.

Elmondhatatlanul örültem, hogy ilyen magas kitüntetésben részesültem. Nagyon nagy dolog ez!

A zenész a telefonban percről percre be kellett számolni, hogy miként zajlott az ünnepélyes átadó, kik voltak ott, milyen titulussal konferálták fel és kapott-e tapsot?

– kérdezte őszinte kíváncsisággal a hangjában a Bors munkatársát.

Ezek után az énekes azt kérdezte, kik kaptak még Magyar Érdemrend Tisztikeresztet. Amikor megtudta, hogy két orvos főigazgató és a jégkorong akadémia elnök,a feleségéhez fordult:

Marika! Micsoda komoly társaságba kerültem, orvosigazgatók kapták ugyanazt a díjat, amit én.

Arra is kíváncsi volt, hogy megtapsolták-e, amikor bemondták a nevét? Az igenlő választól meghatódott.

Úgy vártam ezt a napot, mint egy kisgyerek

– mondta.

"Kikészítettem az öltönyömet, a nyakkendőt...Ezek azóta is a szobában lógnak, én pedig fekszem és abban reménykedem, hogy nem kaptam el ezt az átkozott koronavírust. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen peches vagyok... A kitüntetést természetesen utólag majd megkapom, és nagyon fogok neki örülni, de nagyon jó lett volna a Pesti Vígadóban, ünnepélyes keretek között Kásler miniszter úrtól átvenni. Annak azért van rangja! A szívem megszakad, hogy nem vehettem át a kitüntetésemet, de ezzel együtt is azt érzem, hogy nagyon boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam. Így alakult... Most egy pár percig kiörömködöm magam, aztán arra összpontosítok, hogy meggyógyuljak. Köszönöm azoknak, akik a távollétemben is megtapsoltak" – tette hozzá.

