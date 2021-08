Beachattack Official – a magyar közönség legnagyobb tengerparti fesztiválja

A horvát tengerpart a nyári szabadságok tervezésekor mindig is középpontban állt, nem beszélve arról, ha egy igazi tengerparti buli, egy már régóta vágyott fesztivál is ott szerepel az aktív pihenés céljai között. A Beachattack Official, a Horvát Idegenforgalmi Közösséggel kooperálva, egy olyan élményt kínál, ami a magyar közönségnek, magyar fellépőkkel, sokfajta nappali és beach programmal, magyar partyhajóval, esti koncertekkel tarkított sorozatával kihagyhatatlan nyári eseménnyé válik.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi irodájának célja, hogy Horvátországot olyan úti célként népszerűsítse, ahol mindenki talál magának megfelelő ajánlatot. Nem csak a nyári szezonban és a tengerparton, hanem egész évben és az egész országban. Attól függően, hogy ki mit szeretne, egyik nap a gazdag kulturális örökséget és a nagyobb városok hangulatát élvezheti, míg a másik nap pihenhet és megtapasztalhatja a mediterrán életstílust egy kisebb, hangulatos faluban vagy szigeten. Bulizhat egy világhírű tengerparton, másnap pedig körbehajózhatja a szigeteket, és gyönyörű öblökben élvezheti a kristálytiszta tengert. „Bár ez a fesztiválszezon korlátozott, örömmel hívjuk a fiatal magyar turistákat, hogy fedezzék fel Horvátországot, annak minden természeti és kulturális szépségével, remek gasztronómiájával, nemzeti parkjaival és barátságos embereivel, akik mindig is szívesen fogadták a turistákat, hogy nyári emlékeket szerezzenek velük” – mondják a Horvát Idegenforgalmi Közösség szervezői, hozzátéve, hogy az statisztikák szerint eddig 216.000 vendég érkezett Magyarországról és Horvátországban továbbra is a legjobb a járványügyi helyzet a Földközi-tenger térségében.

"Ha tehát zenei fesztiválokról van szó, erre Horvátország a legjobb hely” – állítják a szervezők. A nyári hangulat még teljesebbé válik, ha a kristálytiszta tenger, az egyedi vízparti helyszín egy változatos zenei kínálattal egyesül.

A Beachattack Official ezt kínálja a hazai közönségnek a horvát tengerpart legismertebb bulihelyén, Novalja-ban, a horvát Ibizaként is ismert Pag szigetén fekvő kisvárosban, mely a gyönyörű tengerpart biztosította turizmusáról és jellegzetes buliközpontjáról vált híressé.

A fellépők köz pedig ott lesz a Spanyolországban született, Németországban élő Plastik Funk, a modern elektronikus zene egyik neves képviselője, az olasz származású Rudeejay, a nemzetközi toplistákon állandó szereplő Keanu Silva, a House és EDM hazai nagyasszonya, Metzker Viki és sokan mások.

A változatos zene kínálatot egyéb izgalmas programok is színesítik, így felfedezhetjük Novalja városát egy játékos városnézés keretében, hajón kirándulhatunk Rab szigetére, ahol BBQ és Beach party várja a nagyérdeműt, de Zrce Beach zátonyainál, ahol a monda szerint hajdanán kalózhajók horgonyoztak, rátalálhatunk a rég elfeledett kincsek egyikére is. A közönséget Partyhajó is csalogatja a legnevesebb magyar DJ-k zenéjére bulizva, a wakeboard szerelmesei pedig még nyaralás közben is hódolhatnak kedvenc szenvedélyüknek. A Planjka beach-en a röplabda szerelmesi hódolhatnak kedvenc sportjuknak, és az “ötkarikás” játékok” jegyében megmérettethetjük magunkat a Beach Games kihívásaiban is.

beachattack.hu