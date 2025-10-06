Be nem teljesült szerelemről is szól majd a műsor az Operában

Megosztás itt:

Az est fő műsorszáma A walkür című opera I. felvonásának koncertszerű előadása. A kamaradrámaként is értelmezhető operarészletet napjaink legkiemelkedőbb magyar Wagner-énekesei közül Kovácsházi István, Sümegi Eszter és Cser Krisztián tolmácsolásában hangzik el.

A beteljesült mitologikus szerelmi történetet Wagner be nem teljesült szerelmének mementói, a Wesendonck-dalok idézik fel. Ezeket múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponálta 1857 és 1958 között, mielőtt plátói viszonyukat Wagner felesége fel nem fedezte. Az örök szeretetet, a vágyakat, vágyódást és az elmúlást kifejező költeményeket Szántó Andrea előadásában ismerhetik meg az érdeklődők.

A nürnbergi mesterdalnokok a szerző egyetlen felnőttkori vígoperája, amely könnyedebb, játékosabb elemeket is tartalmaz, és nélkülözi a misztikumot. Bár a teljes operát csak 1868-ban mutatták be Münchenben, a nyitányt Wagner már 1862-ben a lipcsei Gewandhausban elvezényelte. A Magyar Állami Operaház 142. évadában kiemelt figyelmet szentel Beethoven, Mozart és Wagner munkásságának. Ennek részeként a szerzőkhöz köthető operabemutatók mellett egy-egy szimfonikus hangversenyt is dedikál a komponistáknak az Opera zenekara.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock