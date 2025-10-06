Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Be nem teljesült szerelemről is szól majd a műsor az Operában

2025. október 06., hétfő 15:55 | MTI
Magyar Állami Operaház Richard Wagner Magyar Állami Operaház Zenekara

A walkür I. felvonása, a Trisztán és Izoldát megidéző Wesendonck-dalok és A nürnbergi mesterdalnokok nyitánya is felcsendül a Magyar Állami Operaház Zenekarának Aranykor: Wagner című hangversenyén október 12-én az Operaházban.

  • Be nem teljesült szerelemről is szól majd a műsor az Operában

 Az est fő műsorszáma A walkür című opera I. felvonásának koncertszerű előadása. A kamaradrámaként is értelmezhető operarészletet napjaink legkiemelkedőbb magyar Wagner-énekesei közül Kovácsházi István, Sümegi Eszter és Cser Krisztián tolmácsolásában hangzik el.

A beteljesült mitologikus szerelmi történetet Wagner be nem teljesült szerelmének mementói, a Wesendonck-dalok idézik fel. Ezeket múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponálta 1857 és 1958 között, mielőtt plátói viszonyukat Wagner felesége fel nem fedezte. Az örök szeretetet, a vágyakat, vágyódást és az elmúlást kifejező költeményeket Szántó Andrea előadásában ismerhetik meg az érdeklődők.

A nürnbergi mesterdalnokok a szerző egyetlen felnőttkori vígoperája, amely könnyedebb, játékosabb elemeket is tartalmaz, és nélkülözi a misztikumot. Bár a teljes operát csak 1868-ban mutatták be Münchenben, a nyitányt Wagner már 1862-ben a lipcsei Gewandhausban elvezényelte. A Magyar Állami Operaház 142. évadában kiemelt figyelmet szentel Beethoven, Mozart és Wagner munkásságának. Ennek részeként a szerzőkhöz köthető operabemutatók mellett egy-egy szimfonikus hangversenyt is dedikál a komponistáknak az Opera zenekara.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Durva változás jön! Így alakul a jövő heti időjárás!

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

4 csillagjegy élete nagy fordulóponthoz érkezik az ősz első Teliholdja alatt

Tóth Roland Reels-videója

Orbán Willi elárulta, otthagyta a magyar válogatottat; megelégelték Kerkez hibáit

Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz-ukrán háború felelőseiről

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Hétfői sportműsor: futsal NB I, darts World Grand Prix

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

További híreink

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó

Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
2
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
8
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
9
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő
10
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

Legfrissebb híreink

Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Itt a lista: ők a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei – Vári Éva, Charlie és Biros Péter is esélyes a 20 milliós fődíjra

Itt a lista: ők a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei – Vári Éva, Charlie és Biros Péter is esélyes a 20 milliós fődíjra

 Kihirdették a Prima Primissima díj idei, 30 fős mezőnyét. A magyar kultúra, tudomány és sport krémje versenyez a rangos elismerésért. A jelöltek között szerepel Csuja Imre színművész, Illés Fanni paralimpikon és a legendás Nyilasi Tibor is. Mutatjuk a teljes listát a tíz kategóriában, és eláruljuk, mikor derül ki, ki viheti haza a 20 millió forintos fődíjat.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!