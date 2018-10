Bánk Bán New Yorkban

Molnár Levente a Magyar Állami Operaház őszi turnéjának keretében készül visszatérni New Yorkba. Az opera New York-i vendégjátékán a tavaly bemutatott Bánk bán címszerepében áll a közönség elé. A darabot Vidnyánszky Attila rendezte. Molnár Levente több helyütt is úgy nyilatkozott, szerepálma valósult meg a Bánk Bánnal. A művész más darabokban is sikert sikerre halmoz, többek közt az Álarcosbál „gonosz baritonja” Renato szerepében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Molnár Levente már 21 évesen főszerepet énekelt az operaházban, azóta bejárta a világot és a legnagyobb operaházakban énekelt. Molnár Levente a haját is „nyersre” hagyta, hogy a Bánk bánhoz tudják igazítani sminkjét. Erkel Ferenc a Bánk bánt eredetileg tenor hangnemre írta, ám Vidnyánszky rendezésében először és egyből bariton verzióval állítják színpadra a művet. Molnár Levente szerint Bánk bán vállát sok teher nyomja, ebben a hangnemben pedig az emberi mélységek jobban megmutathatóak. Megtisztelőnek érzi – székely származású lévén –, hogy Erkel művét szintén egy másik székely bariton, Palló Imre hangjára írták át, s most egy másik székely bariton énekelheti el New Yorkban ezt a verziót.

Ikon Hír TV Schell Judit és Molnár Levente Mohácsi Szilvia vendége a színművésznő és az operaénekes volt az Ikonban.