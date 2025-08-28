Balatoni Katalin: Hatalmas szükség van a BME oktatóinak természettudományos ismereteire

Megosztás itt:

Balatoni Katalin a felsőoktatási intézmény Természettudományi Kara (BME TTK) által szervezett, a tudományos élményprogramokat, nyári táborokat és a STEM (science, technology, engineering, mathematics - természettudomány, technológia, mérnöki tudomány, matematika) felkészítés műegyetemi tapasztalatait és közoktatási vonatkozásait bemutató eseményen kiemelte: a köznevelésben dolgozók fontos feladata, hogy neveljék és biztosítsák az országnak a természettudományokkal foglalkozó tanárokat, hogy "szakemberek és kutatók sokaságát tudjuk majd magunk körül".

A miniszterelnöki biztos elmondta:

jelentős kormányzati célkitűzés az, hogy minél több fiatal érdeklődjön a jövőben a természettudományos területek iránt. Ennek egyik fontos eredménye a magyar kormány űrprogramja, amelyről már látható, hogy számos kutatási eredményt hoz az országnak, a gyerekek pedig kiemelt érdeklődéssel figyelik

– tette hozzá Balatoni Katalin.

Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora kiemelte: az immár 243 éves felsőoktatási intézmény számtalan Nobel-díjast nevelt a nemzetnek, "akikre büszkék lehetünk".

A rektor fontos célnak nevezte, hogy minél több tehetséges fiatal kerüljön a mérnöki-műszaki-természettudományi-informatikai területre. Ebben pedig segítségükre lehetnek a BME-TTK diákoknak szóló programjai – fűzte hozzá.

Aszódi Attila, a BME TTK dékánja hangsúlyozta:

fontos a differenciált oktatás kiszélesítése a tanulmányaikat elkezdő hallgatók tudásszintjéhez illeszkedve. Ezáltal sikerrel történhet meg a hiányos tudással érkező diákok felzárkóztatása

– tette hozzá a dékán.

Az első alkalommal 2015-ben megszervezett BME Gyerekegyetemen a 8-14 éves (2-8. osztályos) korosztály vehet részt, a több napos eseményen a gyerekek – akiket a Műegyetem hallgatói kísérnek – bepillantást nyerhetnek az egyetemi életbe, különleges előadásokon vehetnek részt, valamint kisebb csoportokban rendkívüli kísérleteket is elvégezhetnek – hívta fel a figyelmet Dallos Györgyi, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Dékáni Hivatalának vezetője.

Simon Ferenc, a BME TTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese a tizedikes és tizenegyedikes középiskolások számára életre hívott BME TTK Science Camp elnevezésű, a Belügyminisztérium támogatásával megvalósult, ingyenes nyári táborról elmondta: a diákok megtekinthették többek között a Paksi Atomerőművet, valamint tudományos előadásokat és kulturális programokat is szerveztek számukra.

Szilágyi Brigitta, a BME TTK Matematikai Intézet egyetemi docense tájékoztatása szerint ősszel első alkalommal indul a felsőoktatási intézmény Mission Impossible elnevezésű programja, melynek részeként a 11., 12. és 13. osztályos középiskolások heti rendszerességgel vehetnek részt matematika és fizika tantárgyakból felkészítő oktatáson mentorok segítségével. A projekt kapcsolódik a BME STEM programokhoz is – tette hozzá.

Az ősztől többek között Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak elnevezésű szakkört, nyílt napokat, valamint kísérleti bemutatókat is tartanak a felsőoktatási intézményben a középiskolás diákok számára – sorolta a programokat Halbritter András, a BME TTK Fizikai Intézet intézetigazgató-helyettese.