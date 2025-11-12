Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 12. Szerda Jónás, Renátó napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Az Y- és a Z-generáció is újragondolhatja Hobo dalait

2025. november 12., szerda 13:54 | MTI
Hobo Blues Band Földes László Hobo Madárijesztő Ki vagyok én? Középeurópai hobo blues II. Torta A Fattyú reménytelen szerelme és halála Szabadíts fel! Kisember Az új Magyarország Úgy szeret hogy semmit sem kér Pécsi lány

Hobo 80 címmel zenei felhívást indít a közmédia: a jelentkezők saját zenei stílusukban dolgozhatják fel az előadó dalait.

  • Az Y- és a Z-generáció is újragondolhatja Hobo dalait

A kezdeményezés célja, hogy minél sokszínűbben szólaljanak meg Hobo művei – legyen az rock, blues, hip-hop, elektronikus vagy akár akusztikus feldolgozás. Földes László Hobo, a magyar zenei élet meghatározó alakja, a Hobo Blues Band alapítója, a Petőfi Zenei Díj 2024-es életműdíjas előadója idén lett 80 éves - közölte a lightmedia szerdán az MTI-vel.

Mint írták, a Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a hobo80@mtva.hu e-mail-címre várják a szervezők december 10-ig.

A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre: Ki vagyok én?; Középeurópai hobo blues II.; Torta; A Fattyú reménytelen szerelme és halála; Szabadíts fel!; Madárijesztő; Kisember; Az új Magyarország; Úgy szeret, hogy semmit sem kér; Pécsi lány. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül. A fődíj ugyanis egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben.

A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film, a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes Hobo-relikviákkal és ruházati vásárlási utalvánnyal gazdagodik.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Dömötör Csaba: Brüsszel az agrártámogatások elvonásával a hadikiadásoknak akar helyet csinálni

Brutális következményei lettek Paris Jackson drogfüggőségének: „Igen, az egy lyuk az orromon...”

Kiszabadult a fegyházból a magyar alvilág rettegett figurája

3 csillagjegy, akitől eltanulhatod a siker titkát

A kutya sem volt kíváncsi az Európa-bajnokságra kijutott magyar focistákra

Korlátlan mentességet kapott Magyarország az amerikai szankciók alól + videó

Az örmények csatára szerint Magyarországnak topválogatottja van

Rendhagyó mentésre volt szükség az ajkai erőműben egy súlyos baleset után

További híreink

Rendhagyó mentésre volt szükség az ajkai erőműben egy súlyos baleset után

„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak. ” – Orbán Viktor 15 év után helyretette az ATV-t és a baloldalt

Két órán belül megtalálták azt az ellopott csecsemőt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó
2
A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó
3
Vezércikk - A kútmérgezők új trükkje – „Demokratikus bizalmat” építenek hazugságokból + videó
4
Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?
5
Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről + videó
6
Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus
7
Az igazságügyi miniszter felfüggesztésével folytatódik az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány
8
Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt
9
Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó
10
Napindító – A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

 Ünnepi programmal tisztelegnek Törőcsik Mari színművész emléke előtt november 16-án, vasárnap a Nemzeti Színházban: a színész születésének 90. évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik, majd felavatják a Törőcsik Mari Díszpáholyt, az emlékest zárásaként pedig a Körhinta című előadás lesz látható a nagyszínpadon.
Cserhalmi György újra színpadon

Cserhalmi György újra színpadon

 Hosszú kihagyás után ismét színpadra lép Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész: Székfoglaló című önálló estjét november 13-án, csütörtökön mutatja be az Örkény István Színház.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!