Az Y- és a Z-generáció is újragondolhatja Hobo dalait

A kezdeményezés célja, hogy minél sokszínűbben szólaljanak meg Hobo művei – legyen az rock, blues, hip-hop, elektronikus vagy akár akusztikus feldolgozás. Földes László Hobo, a magyar zenei élet meghatározó alakja, a Hobo Blues Band alapítója, a Petőfi Zenei Díj 2024-es életműdíjas előadója idén lett 80 éves - közölte a lightmedia szerdán az MTI-vel.

Mint írták, a Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, illetve előadó nevezését várják, valamennyi műfaj képviseletében. A jelentkezés részeként egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, valamint egy rövid bemutatkozást és egy legfeljebb egyperces videóüzenetet várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a hobo80@mtva.hu e-mail-címre várják a szervezők december 10-ig.

A feldolgozásokhoz tíz dal áll rendelkezésre: Ki vagyok én?; Középeurópai hobo blues II.; Torta; A Fattyú reménytelen szerelme és halála; Szabadíts fel!; Madárijesztő; Kisember; Az új Magyarország; Úgy szeret, hogy semmit sem kér; Pécsi lány. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a legjobb feldolgozások közül kerül ki az a produkció, amely különleges díjban részesül. A fődíj ugyanis egy közös videóklip Hobóval, amelyhez kommunikációs támogatás is jár, valamint a kiválasztottak bemutatkozhatnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben.

A nyertes emellett felléphet a jubileum alkalmából készített különleges életrajzi film, a Viharban születtem díszbemutatóján, valamint értékes Hobo-relikviákkal és ruházati vásárlási utalvánnyal gazdagodik.

