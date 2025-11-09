Keresés

2025. 11. 09. Vasárnap
Kultúra

Az operaház fantomja 1000. előadását ünnepli a Madách Színház

2025. november 09., vasárnap 13:39 | MTI
jubileum Madách Színház Az operaház fantomja

Az operaház fantomja 1000. előadását ünnepli a Madách Színház november 30-án, a jubileum alkalmából a jelenlegi három szereposztás minden tagja színpadra lép.

  • Az operaház fantomja 1000. előadását ünnepli a Madách Színház

A színház közleménye szerint a jubileumi előadást egy egész héten át tartó ünnepi programsorozat előzi meg. November 14-től megújul az Utazás a függöny mögé című színházi séta, amelynek résztvevői Andrew Lloyd Webber Madách Színházban megrendezett előadásainak hátterét fedezhetik fel.

November 25-én a produkció előkészületeinek legemlékezetesebb pillanatait és az előadás ikonikus elemeit bemutató kiállítás nyílik, november 27-én pedig Fantom-kvízre invitálják az érdeklődőket.

A musicalt 2003-ban mutatta be a Madách Színház. Szirtes Tamás rendező a világon először kapott engedélyt arra, hogy non-replica verzióban, vagyis saját látványvilággal és színpadi megoldásokkal vigye színre a musicalt.

A közleményben hangsúlyozzák: a darab sikere nemcsak a lenyűgöző zenének, a rendezői koncepciónak és a látványvilágnak köszönhető, hanem annak a színészi elhivatottságnak is, amelyet a szereplők képviselnek.

Kiemelkedő példaként említik Sasvári Sándort, aki a premier óta alakítja a Fantomot.

"Ezzel világrekorderként immár a legidősebb színész, aki ezt a szerepet folyamatosan játssza. Ez nemcsak szakmai bravúr, hanem emberi teljesítmény is, amely méltán emeli őt a színháztörténet legendái közé"

- fogalmaznak a közleményben.

Az operaház fantomja londoni ősbemutatója 1986. október 9-én volt, a New York-i Broadwayn 1988. január 26-án mutatták be. A francia Gaston Leroux 1910-es regénye alapján készült darab egy torzszülött zseni történetét meséli el, aki a párizsi Operaházban él, és beleszeret a fiatal szoprán énekesnőbe.

Fotó: Shutterstock

 

