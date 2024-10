Az ókori Mezopotámia örökségét mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása

Megosztás itt:

– Első alkalommal mutatja be Magyarországon kiállítás ennek a rendkívül izgalmas időszaknak, a Krisztus előtti első évezred első felének a művészetét Mezopotámiában. Ekkor két nagy birodalom is felemelkedett. A mi európai kulturális örökségünk egyik gyökere is ebbe a térségbe, ebbe az időszakba nyúlik vissza – idézte fel Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a csütörtöki sajtóbejáráson. Mint mondta, páratlan műkincseket sikerült megszerezni számos jelentős európai gyűjteményből, ennek köszönhetően olyan átfogó tárlatot tudnak bemutatni Budapesten, amelyhez hasonló egy-kettő valósul meg évtizedenként a világban.

Sárkánykígyók és más fura teremtmények a Szépművészeti Múzeum új tárlatán

A kilenc tematikus szekcióból álló kiállítás a Kr. e. I. évezred első felének mezopotámiai világába, az Újasszír és az Újbabiloni Birodalom korába vezet el bennünket. A tárlat középpontjában a XIX. században és a XX. század elején zajló mezopotámiai ásatások során feltárt Assur, Babilón, Dúr-Sarrukín és Kalhu városából származó tárgyak állnak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!