Az Obi-Wan Kenobi-sorozat májustól látható a Disney streamingszolgáltatásán

A címszerepet Ewan McGregor alakítja, aki korábban Star Wars-mozifilmekben is eljátszotta a hőst. A streamingsorozatot 45 évvel az első Star Wars-film bemutatása után láthatják a nézők - írta a The Hollywood Reporter.

McGregor először az 1999-ben bemutatott Star Wars I. rész - Baljós árnyakban játszotta Obi-Want. A filmben Alec Guinness szerepét vette át, aki az eredeti Star Wars-trilógiában alakította a már idős jedilovagot.

Az Obi-Wan Kenobi-sorozat tíz évvel a Star Wars III. rész - A Sith-ek bosszúja című film cselekménye után játszódik. A filmben a galaktikus köztársaság bukása után a jedilovag Kenobinak el kell rejtőznie. Hayden Christensen a sorozatban is Darth Vadert játssza majd, a szereposztásban pedig Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell és Benny Safdie is látható.

A sorozatot Deborah Chow rendezte, és a Lucasfilm főnökével, Kathleen Kennedyvel együtt executive producerként is közreműködött.

A Disney streamingszolgáltatására már az ugyancsak a Star Wars-univerzumból született The Book of Boba Fett című sorozat utolsó epizódja is elkészült. A Diego Luna főszereplésével forgatott Andort pedig idén szintén láthatja a közönség.

Közben már forgatják a The Mandalorian harmadik évadát, a Rosario Dawsonnal tervezett Ashokához pedig már válogatják a szereplőket.