Megannyi szakmai és zenei fellépővel vár az idei MCC Feszt

Az MCC Feszt Pass használatával idén is teljessé tehető a fesztivál élménye. Ez magába foglalja az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, a strandfürdőt is lehet majd vele használni és kedvezményre jogosít az étel és- italárakból is. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is ingyenesen lesz látogatható az Edu sétány, a napközbeni szakmai programok és az esti zenei programok egy része.

Emellett a fiatalok körében különösen népszerű előadók és zenekarok is képviseltetik magukat az eseményen, így találkozhatnak az érdeklődők Metzker Viktóriával, Regán Lilivel, Jaurival valamint Pixa-val és a Lofti Begi & Friends-el. A Feszten fellép továbbá a Nox a Mehringer, a 4S Street, a Kacaj, a Kultúrkör, Hangácsi Márton, Szivák Zsolt, valamint az előadók sorát erősíti Yamina, Andro, Willcox, Szeresd a Trashem Bébi és az Erős vs Spigiboy.

Az MCC Feszten a hazai könnyűzenei élet színe-java is képviseli magát. A fesztivál látogatói olyan neves előadókkal és zenekarokkal találkozhatnak, mint a Follow the Flow, a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Tankcsapda, Majka, a Halott Pénz, a Valmar, a Balkán Fanatik, a Budapest Bár, az Irie Maffia, valamint a Csík Zenekar, a Random Trip, Paulina és a Parno Graszt.

Emellett a fesztivál vendége lesz a többi között Matt Goodwin. a Kent Egyetem politológia professzora, az Egyesült Királyság egyik legnagyobb Substack platformjának szerzője, Chaya Raichik, a tantermi aktivizmus elleni harc éllovasa, a Libs of TikTok alapítója, valamint C. Raja Mohan író, India külpolitikájának egyik legismertebb szakértője. Továbbá elfogadta a meghívást a rendezvényre Dan Schnur, Kalifornia legnevesebb politikai tanácsadója, a UC Berkley professzora és Lauren Chen, kulturális és politikai témák vakmerő véleményvezére, többmilliós eléréssel rendelkező influenszer.

