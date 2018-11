Az ezernél is több csontvázon kívül másnak is örülhetnek a kutatók

2018. NOVEMBER 25., VASÁRNAP KOVÁCS ZOLTÁN NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR LESZ, HOLLIK ISTVÁN AZ ÚJ KORMÁNYSZÓVIVÕ. MESTERHÁZY ATTILÁT VÁLASZTOTTÁK A NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉS SZOCIALISTA FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJÉNEK. 115 ÚJ TÍPUSÚ AUTÓBUSSZAL BÕVÜLT A VOLÁNBUSZ ZRT. FLOTTÁJA MINTEGY 10 MRD FORINT ÉRTÉKBEN, AZ AUTÓBUSZOK 80%-A MAGYAR GYÁRTMÁNY. ISKOLABUSZ-HÁLÓZATOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AMERIKAI MINTÁRA, A RENDSZERT KÉT ÉVEN BELÜL TERVEZIK ELINDÍTANI. MOK: AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE EZERMILLIÁRDBÓL ORVOSOLHATÓ LENNE. LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG. DÖMÖTÖR CSABA: AZ EU-BAN EGY TELJES INTÉZMÉNYRENDSZER VAN KIÉPÜLÕBEN A BEVÁNDORLÁS EGYSZERÛSÍTÉSÉRE PÉNTEK 9. DÖMÖTÖR: A KORMÁNY KÉRI, HOGY A FIDESZ-KDNP KÉPVISELÕI MINDEN MÓDON LÉPJENEK FEL A MIGRÁNSVÍZUMOK EURÓPAI TERVE ELLEN. ELÕZETES ÉRTESÍTÉST KÜLD A NAV AZOKNAK, AKIK VALAMILYEN MULASZTÁS MIATT MÁR NEM FELELNEK MEG A KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉG FELTÉTELEINEK. EMMI: 37 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTÁMOGATÁST KAP AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. MSZP: 1,5 MILLIÓ FÖLDTULAJDONOS VAGYONÁT ÉRTÉKELNÉ LE DRASZTIKUSAN EGY ÚJ SZABÁLYOZÁS. ALÁÍRTÁK A MEGÁLLAPODÁST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: A LEHETÕ LEGJOBB BREXIT-MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT MEG. A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS EGY DIPLOMÁCIAI MESTERMÛ MONDTA ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR A BRÜSSZELI RENDKÍVÜLI CSÚCSON. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE, VALÓDI BLACK SUNDAY, SZOMORÚ NAP AZ EURÓPAI UNIÓNAK - JELENTETTE KI ORBÁN VIKTOR BRÜSSZELBEN. JEAN-CLAUDE JUNCKER: SZOMORÚ PILLANAT, TRAGÉDIA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG TÁVOZÁSA. EMMANUEL MACRON: HA A BRIT PARLAMENT ELUTASÍTJA A BREXIT-JAVASLATOT, LONDONNAK KELL ÚJ JAVASLATOKAT TENNI. SZLOVÁKIA NEM FOGJA TÁMOGATNI AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS EGYEZMÉNYÉT - JELENTETTE BE PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN. AGYONSZÚRTAK EGY 21 ÉVES FIATALT INNSBRUCKBAN, KÉT AFGÁNT ÕRIZETBE VETTEK. NAGYSZABÁSÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK A BERLINI BREITSCHEID TÉR KARÁCSONYI VÁSÁRÁN, AHOL 2 ÉVE TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. 236 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ, KÖZTÜK ÖT CSECSEMÕ, HÉT GYERMEK ÉS ÖTVEN NÕ ÉRKEZETT SZOMBAT ESTE A SZICÍLIAI POZZALLO KIKÖTÕJÉBE EGY HAJÓN. SZÁNDÉKOSAN ÜTKÖZÖTT NEKI EGY OROSZ HATÁRÕRHAJÓ AZ UKRÁN HADITENGERÉSZET EGY VONTATÓHAJÓJÁNAK A FEKETE-TENGEREN UKRÁN VÉDELMI MINISZTÉRIUM. ELUTASÍTOTTÁK A SVÁJCBAN TARTOTT NÉPSZAVAZÁSON AZT A KEZDEMÉNYEZÉST, HOGY A HAZAI JOG ÉLVEZZEN ELSÕBBSÉGET A NEMZETKÖZI JOGGAL SZEMBEN. VÁLSÁGHELYZET ALAKULT KI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRNÁL, TIJUANÁBAN, AZ OTT VÁRAKOZÓ 5000 MIGRÁNS KIMERÍTETTE A VÁROS ERÕFORRÁSAIT. THE WASHINGTON POST: MEXIKÓ BELEEGYEZETT TRUMP MENEKÜLTÜGYI TERVÉBE, A MENEDÉKKÉRÕKNEK MEXIKÓBAN KELL KIVÁRNIUK A BEADVÁNYOK ELBÍRÁLÁSÁT. LEENDÕ MEXIKÓI BELÜGYMINISZTER: SEMMIFÉLE MEGÁLLAPODÁS NINCS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL A MENEDÉKKÉRÕKKEL KAPCSOLATOSAN. RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE A FRANCIA TÜNTETÕKKEL PÁRIZSBAN, KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚT IS BEVETETTEK. AZ EGY HETE TARTÓ TÜNTETÉSSOROZATON MÁR KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK. A BRENT KÕOLAJ ÁRA A HÉTEN 11,3%-KAL SÜLLYEDT, ÉS EZZEL MÁR A HETEDIK EGYMÁST KÖVETÕ HETET ZÁRTA CSÖKKENÉSSEL. OSDH: A KURD-ARAB MILÍCIA 47 TAGJÁT ÖLTÉK MEG AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET FEGYVERESEI. MÉRGESGÁZ-TÁMADÁS ÉRTE VASÁRNAPRA VIRRADÓRA AZ ÉSZAK-SZÍRIAI ALEPPÓT, LEGKEVESEBB 107 EMBER SZORUL ORVOSI ELLÁTÁSRA. AZ AL-KAIDÁHOZ KÖTHETÕ DZSIHADISTA CSOPORT LEGKEVESEBB 30 TAGJÁVAL VÉGEZTEK FRANCIA TERRORELLENES ALAKULATOK MALIBAN. TÖBB TUCATNYIAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK ÉS ELTÛNTEK UGANDÁBAN EGY KIRÁNDULÓHAJÓ FELBORULÁSAKOR. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT VESZTETTE ÉLETÉT EGY 76 ÉVES FÉRFI SZIGLIGETEN. VIZESÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚT 24-ES KM-ÉNÉL BUDAPEST FELÉ, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. EGY EMBER MEGHALT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, AMIKOR KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ 57-ES FÕÚTON KOZÁRMISLENY ÉS PÉCS KÖZÖTT. ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A FÉRFIT, AKI GÁZSPRAY-VEL FÚJTA LE A VITAPARTNERÉT SZOMBATON A 2-ES METRÓN POLICE.HU. HALÁLRA KÉSELTE ISMERÕSÉT EGY 61 ÉVES PÉCSI FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK. TÖBB MINT TÍZ KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY BOSNYÁK FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN, A 28 ÉVES SOFÕRT ÕRIZETBE VETTÉK.