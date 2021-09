„Az én agyam ezernyi kismajom” - új videoklippel jelentkezik a Nunki Bay Starship

Megosztás itt:

A Nunki Bay Starship négyfős legénysége (Tóth Dóri - ének, hegedű, Várnai Szilvia - billentyű, vokál, Belegrai Gábor - basszusgitár, Huszár Ákos - dob) olyan más formációkból is ismerős lehet, mint a Ricsárdgír, Biebers, Antonia Vai, Mayberian Sanskülotts, Bródy János, OHNODY, mius vagy Jónás Vera Experiment. A csapat a rengeteg tennivalója mellett is gőzerővel dolgozott az elmúlt másfél évben október 14-én megjelenő új lemezén, amiből most a Monkeys című dallal és a hozzá készült videoklippel adnak ízelítőt. Erről a frontember, Dóri a következőképp mesél:

“A monkey mind, azaz majom tudat egy buddhista kifejezés, ami a meditáció fontosságát hivatott megértetni. A nyughatatlan agyunk olyan, mint egy majom, ami folyton elkalandozik. Ha bezárod egy ketrecbe, totál meg fog őrülni. Bezárás helyett meg kell szelídíteni a majmot. Na, én néha úgy érzem, az én agyam nem egy, hanem ezer ilyen kismajom. A mindennapos meditáció segít a majmaimat megszelídíteni.”

Ez jelenik meg Bánhegyi Tamás és Bánáti Tamás (Toma Pictures) rendezésében készített videóban is: Dóri épp a fejében lévő majmokat szelidíti meg meditációval, és kitartóan koncentrál erre, annak ellenére, hogy körülötte közben a legabszurdabb jelenetek zajlanak, és a környezete tényleg mindent megtesz azért, hogy beszűrődjön a külvilág zsizsegő zaja. A háttérben a zenekar tagjai és barátai - sőt, saját testéből kiszállva Dóri maga is - próbálják kizökkenteni a belső nyugodtság állapotából. A forgatás egyébként kiváló hangulatban telt, már csak azért is, mert valójában egy lakásavató bulival volt összekötve, a helyszínre ugyanis azelőtt öt nappal költözött be a zenekar fele.

A Monkeys és a mögötte húzódó gondolatiság remekül prezentálja az október 14-én megjelenő lemez egészét: a zenekar ígérete szerint a korábbiakhoz képest most egyet hátralépve finomították burjánzó zenei ötleteiket annak érdekében, hogy egy sokkal letisztultabb hangzás köszönjön vissza új anyagukon. A From A Proper Distance emellett egyfajta terápiás album, amit élőben október 28-án a Fonóban mutat be a csapat a közönségnek.

Nunki Bay Starship - Monkeys: https://www.youtube.com/watch?v=i5j6HtmdhUg